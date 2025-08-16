Криштиану Роналду требует у Аль-Насра трансфер суперзвезды футбола

Пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду хочет усиления для своего нынешнего клуба «Аль-Наср».

По информации Transferfeed, Роналду требует от клуба значительного усиления атакующей линии для достижения высоких результатов. Таким образом, португалец запросил трансферы Антони, Мейсона Гринвуда и одного из лучших игроков чемпионата Англии по футболу Бруну Фернандеша.

Ранее Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес, и она подтвердила помолвку в соцсетях, показав массивное кольцо и подписав фото: «Да, я согласна. В этой и во всех моих жизнях».