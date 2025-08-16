Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Криштиану Роналду требует у Аль-Насра трансфер суперзвезды футбола
Саудовская Аравия
16 августа 2025, 21:47 | Обновлено 16 августа 2025, 22:14
Криштиану Роналду требует у Аль-Насра трансфер суперзвезды футбола

Пятикратный обладатель Золотого мяча заманивает в клуб Бруну Фернандеша

Криштиану Роналду требует у Аль-Насра трансфер суперзвезды футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду хочет усиления для своего нынешнего клуба «Аль-Наср».

По информации Transferfeed, Роналду требует от клуба значительного усиления атакующей линии для достижения высоких результатов. Таким образом, португалец запросил трансферы Антони, Мейсона Гринвуда и одного из лучших игроков чемпионата Англии по футболу Бруну Фернандеша.

Ранее Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес, и она подтвердила помолвку в соцсетях, показав массивное кольцо и подписав фото: «Да, я согласна. В этой и во всех моих жизнях».

Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду Мейсон Гринвуд Антони (Матеус дос Сантос) Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ трансферы
Дмитрий Олейник Источник: TransferFeed
