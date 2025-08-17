Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Жозе Моуриньо определился с ценой, которую готов заплатить Реалу за Лунина
Испания
17 августа 2025, 00:31 |
Жозе Моуриньо определился с ценой, которую готов заплатить Реалу за Лунина

Трансфер украинца может обойтись в 20 миллионов евро, но сначала будет аренда

Жозе Моуриньо определился с ценой, которую готов заплатить Реалу за Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин получил предложение покинуть Мадрид до конца трансферного окна.

По информации турецких СМИ, «Фенербахче» интересовался условиями трансфера украинского вратаря мадридского «Реала». Украинца лично хочет видеть в клубе Жозе Моуриньо, который считает, что 20 миллионов будет достаточно, чтобы вырвать игрока из Мадрида.

«Фенербахче» предлагает «Реалу» годовую аренду с обязательным правом выкупа за 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.

Лукас Феррейра повторил путь Илсиньо из Сан-Паулу в Шахтер
«Арсенал сказал одну ясную вещь». Почему затягивается трансфер Зинченко?
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Дмитрий Олейник
