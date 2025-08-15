В субботу, 16 августа состоится поединок 1-го тура чемпионата Испании между «Алавесом» и «Леванте».

По киевскому времени игра начнется в 22:30.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Алавес

За 38 игр Ла Лиги в прошлом сезоне коллектив набрал 42 балла и занял 15 место, оторвавшись от зоны вылета всего на 2 зачетных пункта. В Кубке Испании клуб также не выглядел уверенно, вылетев в серии пенальти на стадии 1/32 финала от «Депортиво Минеры» из Сегунды КИФФ.

Летом команда не была очень активна на трансферном рынке, но смогла сохранить основной скелет команды. За 5 товарищеских матчей на предсезонке «Алавес» одержал 2 победы, дважды проиграл и 1 раз сыграл вничью.

Леванте

Новичок чемпионата в прошлом сезоне Ла Лиги 2 завоевал 79 очков за 42 поединка и занял 1-е место, которое позволило ему получить прямое повышение в самый высокий испанский дивизион. От своих ближайших преследователей из «Эльче» «Леванте» оторвались всего на 2 зачетных балла. Из Кубка Испании команда вылетела от «Понтеведры» из Сегунды КИФФ на стадии 1/64 финала.

В шести товарищеских матчах, которые команда провела в межсезонье, «Леванте» одержали 3 победы, дважды сыграли вничью и 1 раз проиграли.

Личные встречи

Начиная с 2022 года коллективы провели 6 очных матчей между собой – 3 из них завершились победой «Леванте, 2 вничью, а еще 1 выигрыш на счете «Алавеса».

Интересные факты

За 21 выездную игру в прошлом сезоне Ла Лиги 2 «Леванте» завоевали 33 очка – лучший показатель среди всех команд турнира.

«Алавес» отметился 38 голами в прошлом сезоне Ла Лиги – 4-й худший результат.

За 6 последних выездных игр «Алавес» одержал 2 победы, дважды проиграл и 2 раза сыграл вничью.

Прогноз

Букмекерские конторы сомневаются, что в этом матче будет большое количество забитых голов. Я поставлю на тотал меньше 2. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого результата коэффициентом 1,85.