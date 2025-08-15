Украина. Премьер лига15 августа 2025, 20:27 |
ВИДЕО. Оболонь забила победный гол классным ударом со штрафного
Суханов оформил победный мяч
15 августа 2025, 20:27 |
В матче 3-го тура УПЛ между Рухом и Оболонью киевляне выиграли со счетом 2:1, а победный мяч забил Сергей Суханов красивым ударом со штрафного.
Оболонь после трех туров набрала 7 очков и до матчей конкурентов стала лидером в таблице чемпионата Украины.
