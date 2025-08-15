ВИДЕО. Оболонь забила победный гол классным ударом со штрафного

В матче 3-го тура УПЛ между Рухом и Оболонью киевляне выиграли со счетом 2:1, а победный мяч забил Сергей Суханов красивым ударом со штрафного.

Оболонь после трех туров набрала 7 очков и до матчей конкурентов стала лидером в таблице чемпионата Украины.