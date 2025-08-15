Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Оболонь забила победный гол классным ударом со штрафного
Украина. Премьер лига
15 августа 2025, 20:27
ВИДЕО. Оболонь забила победный гол классным ударом со штрафного

Суханов оформил победный мяч

ВИДЕО. Оболонь забила победный гол классным ударом со штрафного

В матче 3-го тура УПЛ между Рухом и Оболонью киевляне выиграли со счетом 2:1, а победный мяч забил Сергей Суханов красивым ударом со штрафного.

Оболонь после трех туров набрала 7 очков и до матчей конкурентов стала лидером в таблице чемпионата Украины.

Сергей Суханов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев видео голов и обзор Рух Львов Рух - Оболонь
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
