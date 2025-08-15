На Одесщине во время игры в футбол скончался детский тренер

На 23 году жизни внезапно умер детский тренер Арцизской ДЮСШ и игрок любительского ФК «Буджак» – Станислав Деде.

Об этом сообщили на сайте Арцизского городского совета.

«Трудная, невыразимая потеря для всей спортивной семьи Арцизской общины… Сегодня наше сердце разрывается от боли. Мы потеряли не просто талантливого спортсмена – ушел из жизни света, искренний, преданный своему делу молодой человек.

Станислав жил футболом, делился своей энергией с другими, был искренним и надежным другом и игроком. Он умел воспламенять сердца, и эта искра останется в памяти всех, кто его знал. Не хватает слов, чтобы описать боль и несправедливость этой потери», – говорится в сообщении.

Сообщается, что Станислав Деде скончался во время футбольного матча.