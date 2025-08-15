Безумная результативность. Статистика Левандовски под руководством Флика

Сегодня, 15 августа, стартует новый сезон Ла Лиги 2025/26 матчем «Жирона» – «Райо Вальекано». Действующий чемпион Испании «Барселона» свой поединок первого тура проведет 16 августа против «Мальорки». Вспомним главные цифры главного форварда «каталонцев» Роберта Левандовски под руководством немецкого тренера Ханси Флика.

Кроме «Барселоны», Левандовски работал с Фликом два сезона в мюнхенской «Баварии». За этот период они провели вместе 71 матч, в которых поляк отличился 83 забитыми мячами и 22 ассистами.

В «Барселоне» под руководством немецкого наставника Роберт в одном сезоне (2024/25) сыграл 52 матча, забил 42 гола и отдал 4 результативные передачи.

В целом дуэт Флик-Левандовски принял участие в 123 встречах, в которых польский форвард набрал 151 очко по системе «гол + пас» (125 Г + 26 А).