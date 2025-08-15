Шахтер в поединке с Панатинаикосом оформил два «ничейных» юбилея

Ничья «Шахтера» в матче с «Панатинаикосом» (0:0) стала 150-й для украинских клубов на своем поле в еврокубках.

80 мировых наши команды подписали с гостями в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 54 – в Лиге (Кубке чемпионов), 6 – в Кубке кубков, по 5 – в Лиге конференций и Кубке Интертото. Делали ничьи в родных стенах 16 украинских коллективов, при этом чаще других «Динамо» – 53 раза, «Шахтер» – 37, «Днепр» – 13, «Заря» – 9 и «Черноморец» – 8.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные домашние ничьи украинских клубов в еврокубках

Ничья Дата Ранг Стадия Клуб Соперник Счет 1-я 26.01.1966 КК 1/4 Динамо Селтик 1:1 50-я 03.11.2004 ЛЧ ГТ Динамо Реал 2:2 100-я 31.07.2014 ЛЕ КР3 Заря Мольде 1:1 150-я 14.08.2025 ЛЕ КР3 Шахтер Панатинаикос 0:0

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КК - Кубок кубков; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд.