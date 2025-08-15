Шахтер в поединке с Панатинаикосом оформил два «ничейных» юбилея
Украинские клубы подписали 150-ю мировую с гостями, в том числе 80-ю в Лиге Европы
Ничья «Шахтера» в матче с «Панатинаикосом» (0:0) стала 150-й для украинских клубов на своем поле в еврокубках.
80 мировых наши команды подписали с гостями в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 54 – в Лиге (Кубке чемпионов), 6 – в Кубке кубков, по 5 – в Лиге конференций и Кубке Интертото. Делали ничьи в родных стенах 16 украинских коллективов, при этом чаще других «Динамо» – 53 раза, «Шахтер» – 37, «Днепр» – 13, «Заря» – 9 и «Черноморец» – 8.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные домашние ничьи украинских клубов в еврокубках
|
Ничья
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1-я
|
26.01.1966
|
КК
|
1/4
|
Динамо
|
Селтик
|
1:1
|
50-я
|
03.11.2004
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Динамо
|
Реал
|
2:2
|
100-я
|
31.07.2014
|
ЛЕ
|
КР3
|
Заря
|
Мольде
|
1:1
|
150-я
|
14.08.2025
|
ЛЕ
|
КР3
|
Шахтер
|
Панатинаикос
|
0:0
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КК - Кубок кубков; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд.
