Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
15 августа 2025, 11:19 | Обновлено 15 августа 2025, 11:22
Шахтер в поединке с Панатинаикосом оформил два «ничейных» юбилея

Украинские клубы подписали 150-ю мировую с гостями, в том числе 80-ю в Лиге Европы

Шахтер в поединке с Панатинаикосом оформил два «ничейных» юбилея
Getty Images/Global Images Ukraine

Ничья «Шахтера» в матче с «Панатинаикосом» (0:0) стала 150-й для украинских клубов на своем поле в еврокубках.

80 мировых наши команды подписали с гостями в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 54 – в Лиге (Кубке чемпионов), 6 – в Кубке кубков, по 5 – в Лиге конференций и Кубке Интертото. Делали ничьи в родных стенах 16 украинских коллективов, при этом чаще других «Динамо» – 53 раза, «Шахтер» – 37, «Днепр» – 13, «Заря» – 9 и «Черноморец» – 8.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные домашние ничьи украинских клубов в еврокубках

Ничья

Дата

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

1-я

26.01.1966

КК

1/4

Динамо

Селтик

1:1

50-я

03.11.2004

ЛЧ

ГТ

Динамо

Реал

2:2

100-я

31.07.2014

ЛЕ

КР3

Заря

Мольде

1:1

150-я

14.08.2025

ЛЕ

КР3

Шахтер

Панатинаикос

0:0

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КК - Кубок кубков; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд.

цифры и факты Шахтер Донецк Лига Европы
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
