Хавбек Полесья Таллес Коста стал автором двух голевых юбилеев
Бразилец забил 40-й мяч украинцев венграм и 10-й «Полесья» в еврокубках
Гол 23-летнего бразильського хавбека «Полесья» Таллеса Кости в матче с «Пакшем» (1:2) стал 40-м для украинских клубов в баталиях с командами из Венгрии в еврокубках.
19 мячей украинцы забили дома, 18 – в гостях и 3 – на нейтральном поле. 30 раз наши игроки поражали ворота венгров в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 4 – в Лиге конференций, по 3 – в Лиге чемпионов и Кубке кубков. По 12 мячей забили «Динамо» и «Шахтер», 7 – «Металлист», 5 – донецкий «Металлург» и 4 – «Полесье».
К слову, Андре Гонсалвеш стал автором и еще одного юбилея – 10-го гола житомирян в еврокубках.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы украинских клубов в матчах с командами из Венгрии
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
14.05.1975
|
КК
|
Финал
|
Владимир ОНИЩЕНКО
|
Динамо
|
Ференцварош
|
18' (1:0)
|
3:0 (н)
|
10-й
|
12.09.1989
|
КУ
|
1/32
|
Олег ПРОТАСОВ
|
Динамо
|
МТК
|
12' (1:0)
|
4:0 (д)
|
20-й
|
25.08.2005
|
КУ
|
Р2
|
Александр АЛЕКСЕЕНКО
|
Металлург Д
|
Шопрон
|
90' (2:1)
|
2:1 (д)
|
30-й
|
16.09.2010
|
ЛЕ
|
ГТ
|
ФИНИНЬЮ
|
Металлист
|
Дебрецен
|
77' (4:0)
|
5:0 (г)
|
40-й
|
14.08.2025
|
ЛК
|
КР3
|
ТАЛЛЕС КОСТА
|
Полесье
|
Пакш
|
90+6' (1:2)
|
1:2 (г)
КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; Р2 - второй раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.
