Хавбек Полесья Таллес Коста стал автором двух голевых юбилеев

Гол 23-летнего бразильського хавбека «Полесья» Таллеса Кости в матче с «Пакшем» (1:2) стал 40-м для украинских клубов в баталиях с командами из Венгрии в еврокубках.

19 мячей украинцы забили дома, 18 – в гостях и 3 – на нейтральном поле. 30 раз наши игроки поражали ворота венгров в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 4 – в Лиге конференций, по 3 – в Лиге чемпионов и Кубке кубков. По 12 мячей забили «Динамо» и «Шахтер», 7 – «Металлист», 5 – донецкий «Металлург» и 4 – «Полесье».

К слову, Андре Гонсалвеш стал автором и еще одного юбилея – 10-го гола житомирян в еврокубках.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы украинских клубов в матчах с командами из Венгрии

Гол Дата Ранг Стадия Игрок Клуб Соперник Минута Счет 1-й 14.05.1975 КК Финал Владимир ОНИЩЕНКО Динамо Ференцварош 18' (1:0) 3:0 (н) 10-й 12.09.1989 КУ 1/32 Олег ПРОТАСОВ Динамо МТК 12' (1:0) 4:0 (д) 20-й 25.08.2005 КУ Р2 Александр АЛЕКСЕЕНКО Металлург Д Шопрон 90' (2:1) 2:1 (д) 30-й 16.09.2010 ЛЕ ГТ ФИНИНЬЮ Металлист Дебрецен 77' (4:0) 5:0 (г) 40-й 14.08.2025 ЛК КР3 ТАЛЛЕС КОСТА Полесье Пакш 90+6' (1:2) 1:2 (г)

КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; Р2 - второй раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.