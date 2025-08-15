Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хавбек Полесья Таллес Коста стал автором двух голевых юбилеев
Лига конференций
15 августа 2025, 10:38 | Обновлено 15 августа 2025, 10:46
90
0

Хавбек Полесья Таллес Коста стал автором двух голевых юбилеев

Бразилец забил 40-й мяч украинцев венграм и 10-й «Полесья» в еврокубках

15 августа 2025, 10:38 | Обновлено 15 августа 2025, 10:46
90
0
Хавбек Полесья Таллес Коста стал автором двух голевых юбилеев
ФК Полесье. Таллес Коста

Гол 23-летнего бразильського хавбека «Полесья» Таллеса Кости в матче с «Пакшем» (1:2) стал 40-м для украинских клубов в баталиях с командами из Венгрии в еврокубках.

19 мячей украинцы забили дома, 18 – в гостях и 3 – на нейтральном поле. 30 раз наши игроки поражали ворота венгров в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 4 – в Лиге конференций, по 3 – в Лиге чемпионов и Кубке кубков. По 12 мячей забили «Динамо» и «Шахтер», 7 – «Металлист», 5 – донецкий «Металлург» и 4 – «Полесье».

К слову, Андре Гонсалвеш стал автором и еще одного юбилея – 10-го гола житомирян в еврокубках.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы украинских клубов в матчах с командами из Венгрии

Гол

Дата

Ранг

Стадия

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

1-й

14.05.1975

КК

Финал

Владимир ОНИЩЕНКО

Динамо

Ференцварош

18' (1:0)

3:0 (н)

10-й

12.09.1989

КУ

1/32

Олег ПРОТАСОВ

Динамо

МТК

12' (1:0)

4:0 (д)

20-й

25.08.2005

КУ

Р2

Александр АЛЕКСЕЕНКО

Металлург Д

Шопрон

90' (2:1)

2:1 (д)

30-й

16.09.2010

ЛЕ

ГТ

ФИНИНЬЮ

Металлист

Дебрецен

77' (4:0)

5:0 (г)

40-й

14.08.2025

ЛК

КР3

ТАЛЛЕС КОСТА

Полесье

Пакш

90+6' (1:2)

1:2 (г)

КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; Р2 - второй раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

По теме:
Шахтеру вновь не удалось вытащить счастливый билет в серии пенальти
Шахтер в поединке с Панатинаикосом оформил два «ничейных» юбилея
Шахтер провел 90-й сухой матч в еврокубках
цифры и факты Полесье Житомир Лига конференций Таллес Коста
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
Бокс | 15 августа 2025, 07:17 11
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»

Александр – о Дональде Трампе

Полет нормальный, но у Турана не оказалось плана Б
Футбол | 15 августа 2025, 10:50 1
Полет нормальный, но у Турана не оказалось плана Б
Полет нормальный, но у Турана не оказалось плана Б

Валерий Василенко – о досадном вылете «горняков» из Лиги Европы

Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Футбол | 14.08.2025, 23:12
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
«Не жили бы в одной комнате». Сабо об отношениях между Забарным и Сафоновым
Футбол | 15.08.2025, 09:32
«Не жили бы в одной комнате». Сабо об отношениях между Забарным и Сафоновым
«Не жили бы в одной комнате». Сабо об отношениях между Забарным и Сафоновым
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Бокс | 14.08.2025, 18:45
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
14.08.2025, 06:45 1
Футбол
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
13.08.2025, 09:57 28
Футбол
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
14.08.2025, 22:59 28
Футбол
Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Уже вступают в игру клубы УПЛ
Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Уже вступают в игру клубы УПЛ
13.08.2025, 16:00 12
Футбол
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
13.08.2025, 08:44 2
Бокс
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
13.08.2025, 22:19 32
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
15.08.2025, 06:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем