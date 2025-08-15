Виктория и Левый Берег открывают 3-й тур Первой лиги. Стартовые составы

В пятницу, 15 августа, в Первой лиге начнется игровая программа 3-го тура. «Виктория» Сумы проведет матч с «Левым Берегом».

«Виктория» начала сезон с поражения. В первом туре команда уступила «Прикарпатью» со счетом 0:2. Во втором туре «Виктория» в гостях обыграла ФК «Чернигов» (2:1). В турнирной таблице команда идет на седьмом месте.

«Левый Берег» также начал сезон с поражения от «Агробизнеса» со счетом 0:2. Команда реабилитировалась перед болельщиками, обыграв «Пробой» (3:1).

Команды встречались в сезоне 2023/24. «Виктория» на своем поле победила 1:0. «Левый Берег» взял убедительный реванш со счетом 5:0.

Поединок пройдет в Борисполе на стадионе «Колос». Начало матча в 13:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.