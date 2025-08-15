Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Не жили бы в одной комнате». Сабо об отношениях между Забарным и Сафоновым
Франция
15 августа 2025, 09:32 |
1239
4

«Не жили бы в одной комнате». Сабо об отношениях между Забарным и Сафоновым

Подобного прецедента на таком высоком уровне еще не было

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник сборной Украины Илья Забарный, который этим летом совершил долгожданный переход из английского «Борнмута» во французский «Пари Сен-Жермен», столкнулся с непростым испытанием. И связано оно не только с выступлениями за один из сильнейших клубов Европы на сегодняшний день, но и с пребыванием в одном коллективе с представителем страны-агрессора – России. Речь идет о вратаре Матвее Сафонове, который присоединился к парижскому клубу год назад.

Трудно сказать, как сложится эта необычная ситуация, которая на таком высоком уровне еще не имела прецедентов. Однако факт остается фактом: сейчас эти двое футболистов оказались в одном футбольном «лодке».

Что по этому поводу думает один из самых авторитетных наших специалистов Йожеф Сабо, который ранее высоко оценивал возможности Забарного? Корреспондент Sport.ua поинтересовался у бывшего тренера «Динамо» и сборной Украины.

– Как вы думаете, как будет чувствовать себя и вести себя Илья, имея в команде россиянина?

– Даже не знаю. Не понимаю: столько говорили в течение двух месяцев, что Сафонова продают или вот-вот собираются продать, а этот вратарь в ПСЖ остался. Честно говоря: не понимаю. Даже представить не могу, как они будут уживаться в одном клубе. А может, это журналисты сначала начали писать, будто Забарный что-то сказал. Ведь вполне вероятно, что он вообще ничего не говорил. Но так или иначе – ни я, ни вы в подобной ситуации с Сафоновым не жили бы ни в одной комнате, ни в одном гостиничном номере, ни вообще. Не знаю, как это будет дальше.

– Между тем «Пари Сен-Жермен» недавно подписал нового вратаря, Люка Шевалье из другого французского клуба – «Лилля». Возможно, это намек Сафонову, чтобы подыскал себе новую команду?

– Мы видели Шевалье, который играл за ПСЖ в матче за Суперкубок с «Тоттенхэмом». Он никакой. Я не знаю, зачем взяли этого вратаря. Так что пока непонятно, как оно будет.

– Переход Забарного в французский гранда можно рассматривать как шаг вперед в его звездной карьере?

– Илья – очень хороший парень. У него в футбольном плане все есть – отбор, скорость, да и другие хорошие качества. Он вырос в игрока высокого уровня. Приятно, что Забарного приняли в ПСЖ очень красиво и тепло. В этом клубе хорошо понимают, что это футболист высокого класса. Не зря главный тренер парижан Луис Энрике очень хотел взять Забарного. Два месяца об этом писали, говорили, пока переход не стал реальностью. Так что дай Бог, чтобы у него в парижском клубе все сложилось отлично.

Ранее Илья Забарный без слов отреагировал на триумф ПСЖ в Суперкубке УЕФА.

По теме:
Ренн – Марсель. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Усман ДЕМБЕЛЕ: «Мы думали, что будет тяжело, особенно на 85-й минуте»
Брэдли БАРКОЛА: «Проявили характер и победили в серии пенальти»
Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный инсайд Матвей Сафонов Йожеф Сабо
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Grig1
Обіцяли ж що виженуть цього російського іванушку дурачка
Ответить
+1
sahka1981
А коли наприклад, Маліновський грав з міранчуком в одній команді, чому Сабо нічого не коментував?
Чи наприклад, коли той же Маліновський, вже граючи у Франції за Марсель  після матчу з Монако, сам підійшов до рашиста  головіна, потиснув йому руку, обійнявся з ним, перекинулися фразами усміхаючись один одному, його ж ніхто до цього не змушував. Потім наче як і вибачився. Тоді були коментарі від Сабо? Це ж все є на відео, а не просто якісь здогадки і слова.
Ответить
0
Grig1
Невже французам самим не огидно цю істоту тримати в клубі? Це ж порядний іменитий клуб а сафронов вбиває їх реноме
Ответить
0
GloryUkraine
Життя, на жаль, побудоване на обмані. Постійно хтось когось обманює, підставляє, зраджує. Немає місця чесності та правді на Землі.
Ответить
0
Xvalenok03
Проблему высосали из ничего.
Как хозяева французов скажут, так забарный и будет себя вести. И в одной комнате будет жить, и за руку здороваться.
Прикажут и в десны целовать будет.
Иначе отстранение от игр, штрафы, разрыв контракта с санкциями.
Ответить
-3
