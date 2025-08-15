«Не жили бы в одной комнате». Сабо об отношениях между Забарным и Сафоновым

Защитник сборной Украины Илья Забарный, который этим летом совершил долгожданный переход из английского «Борнмута» во французский «Пари Сен-Жермен», столкнулся с непростым испытанием. И связано оно не только с выступлениями за один из сильнейших клубов Европы на сегодняшний день, но и с пребыванием в одном коллективе с представителем страны-агрессора – России. Речь идет о вратаре Матвее Сафонове, который присоединился к парижскому клубу год назад.

Трудно сказать, как сложится эта необычная ситуация, которая на таком высоком уровне еще не имела прецедентов. Однако факт остается фактом: сейчас эти двое футболистов оказались в одном футбольном «лодке».

Что по этому поводу думает один из самых авторитетных наших специалистов Йожеф Сабо, который ранее высоко оценивал возможности Забарного? Корреспондент Sport.ua поинтересовался у бывшего тренера «Динамо» и сборной Украины.

– Как вы думаете, как будет чувствовать себя и вести себя Илья, имея в команде россиянина?

– Даже не знаю. Не понимаю: столько говорили в течение двух месяцев, что Сафонова продают или вот-вот собираются продать, а этот вратарь в ПСЖ остался. Честно говоря: не понимаю. Даже представить не могу, как они будут уживаться в одном клубе. А может, это журналисты сначала начали писать, будто Забарный что-то сказал. Ведь вполне вероятно, что он вообще ничего не говорил. Но так или иначе – ни я, ни вы в подобной ситуации с Сафоновым не жили бы ни в одной комнате, ни в одном гостиничном номере, ни вообще. Не знаю, как это будет дальше.

– Между тем «Пари Сен-Жермен» недавно подписал нового вратаря, Люка Шевалье из другого французского клуба – «Лилля». Возможно, это намек Сафонову, чтобы подыскал себе новую команду?

– Мы видели Шевалье, который играл за ПСЖ в матче за Суперкубок с «Тоттенхэмом». Он никакой. Я не знаю, зачем взяли этого вратаря. Так что пока непонятно, как оно будет.

– Переход Забарного в французский гранда можно рассматривать как шаг вперед в его звездной карьере?

– Илья – очень хороший парень. У него в футбольном плане все есть – отбор, скорость, да и другие хорошие качества. Он вырос в игрока высокого уровня. Приятно, что Забарного приняли в ПСЖ очень красиво и тепло. В этом клубе хорошо понимают, что это футболист высокого класса. Не зря главный тренер парижан Луис Энрике очень хотел взять Забарного. Два месяца об этом писали, говорили, пока переход не стал реальностью. Так что дай Бог, чтобы у него в парижском клубе все сложилось отлично.

