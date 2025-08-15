Стало известно, сколько фанатов посетили матч ЛЕ Шахтер – Панатинаикос

В четверг, 14 августа, донецкий «Шахтер» провел второй матч с греческим «Панатинаикосом» в рамках третьего раунда квалификации Лиги Европы (первый матч – 0:0).

Футбольное противостояние прошло на стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове.

В основное время команды не выявили победителя, однако и в овертайме ситуация не изменилась. При нулях на табло футболисты перешли к серии пенальти, в которой точнее оказались игроки «Панатинаикоса» – 4:3 по пенальти.

После матча донецкий клуб сообщил, что матч-ответ с «Панатинаикосом» посетили 13 387 зрителей.

«Спасибо за вашу поддержку», – кратко написала пресс-служба «горняков».