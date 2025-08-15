Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Стало известно, сколько фанатов посетили матч ЛЕ Шахтер – Панатинаикос
Лига Европы
15 августа 2025, 09:20 | Обновлено 15 августа 2025, 09:22
Стало известно, сколько фанатов посетили матч ЛЕ Шахтер – Панатинаикос

Поединок прошел на стадионе «имени Генрика Реймана» в Кракове

Стало известно, сколько фанатов посетили матч ЛЕ Шахтер – Панатинаикос
ФК Шахтер

В четверг, 14 августа, донецкий «Шахтер» провел второй матч с греческим «Панатинаикосом» в рамках третьего раунда квалификации Лиги Европы (первый матч – 0:0).

Футбольное противостояние прошло на стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове.

В основное время команды не выявили победителя, однако и в овертайме ситуация не изменилась. При нулях на табло футболисты перешли к серии пенальти, в которой точнее оказались игроки «Панатинаикоса» – 4:3 по пенальти.

После матча донецкий клуб сообщил, что матч-ответ с «Панатинаикосом» посетили 13 387 зрителей.

«Спасибо за вашу поддержку», – кратко написала пресс-служба «горняков».

Burevestnik
була така шалена підтримка і при ній
так низько Галактінаїкос нагнув шахту...
Ганьба...
бразиліада розпустила соплі і
принизила фанів шахти.
Перший Серед Рівних
А на Динамо прийшло дві тисячі. Питання про найпопулярніший клуб України закрите. 
