Именитый хорватский клуб 15 лет не может преодолеть квалификацию еврокубков

Хайдук потерпел поражение от Динамо из Тираны в матчевом противостоянии Q3 ЛК

ФК Хайдук

14 августа хорватский клуб Хайдук вылетел из квалификации к основному этапу Лиги конференций 2025/26.

Подопечные Гонсало Гарсии послед домашней победы 2:1 над Динамо из Тираны потерпел поражение от албанской команды в ответном поединке со счетом 1:3 по итогам овертаймов.

Хайдук не может преодолеть квалификацию к еврокубкам уже 15 лет подряд. Неудачная серия началась в сезоне 2011/12, а в кампании 2010/12 хорваты выступали в групповом этапе Лиги Европы и стали четвертыми в своем квартете.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо Тирана в Q4 ЛК поборется против польского коллектива Ягеллония.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q3

Ответный матч. 14 августа

Динамо Тирана (Албания) – Хайдук (Хорватия) – 3:1 (д.в.) [первый поединок – 1:2]

Голы: Заберджа, 14, Кардаку, 109, Бериша, 111 – Карачич, 99

Удаление: Саньянг, 78

Неудачная 15-летняя серия Хайдука в квалификации еврокубков

Хайдук Сплит Динамо Тирана Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
