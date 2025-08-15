СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 августа
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В пятницу, 15 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
18:00 Рух – Оболонь
20:00 Жирона – Вильярреал
21:45 Ренн – Марсель
22:00 Ливерпуль – Борнмут
