15 августа 2025, 02:19 |
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 августа

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 августа
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 15 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Рух – Оболонь

Ggbet 2.46 – 3.07 – 3.33

20:00 Жирона – Вильярреал

Ggbet 2.38 – 3.35 – 3.38

21:45 Ренн – Марсель

Ggbet 3.61 – 4.04 – 2.04

22:00 Ливерпуль – Борнмут

Ggbet 1.34 – 6.06 – 8.95

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
