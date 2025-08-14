Защитник ПСЖ стал самым титулованным игроком до 23 лет в истории футбола
Суперкубок УЕФА стал для Нуну Мендеша 14-м трофеем в карьере
Португальский защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш стал самым титулованным игроком в возрасте до 23 лет в истории футбола.
13 августа состоялся матч за Суперкубок УЕФА между командами «ПСЖ» и «Тоттенхэм». Основное время встречи завершилось ничьей со счетом, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались французы (пен. – 4:3).
Этот кубок стал для Мендеша уже 14-м в карьере.
Все трофеи Нуну Мендеша (14)
- Лига чемпионов
- Суперкубок УЕФА
- Чемпионат Франции (4)
- Кубок Франции (2)
- Суперкубок Франции (2)
- Чемпионат Португалии
- Суперкубок Португалии
- Кубок португальской лиги
- Лига Наций
До этого рекордсменом по этому достижению был французский нападающий «Баварии» Кингсли Коман, который до 23 лет завоевал 13 трофеев.
Рекордсмены по количеству трофеев до 23 лет
- Нуну Мендеш (ПСЖ, Португалия) – 14
- Кинсли Коман (Бавария, Франция) – 13
- Киллиан Мбаппе (Реал Мадрид, Франция) – 12
- Пеле (Бразилия) – 11
- Лионель Месси (Интер Майами, Аргентина) – 11
- Криштиану Роналду (Аль-Наср, Португалия) – 10
Nuno Mendes is now the most decorated U23 player 𝐄𝐕𝐄𝐑, according to @le_Parisien 🤯💎— 433 (@433) August 14, 2025
🏆 Taça da Liga 2021
🏆 Liga Portugal 2021
🏆 Supertaça da Liga 2022
🏆 Ligue 1, 2022
🏆 Ligue 1, 2023
🏆 Trophée des champions 2023
🏆 Coupe de France 2024
🏆 Ligue 1, 2024
🏆 Ligue 1,… pic.twitter.com/rQpqGrgDB0
