Суперкубок УЕФА
Защитник ПСЖ стал самым титулованным игроком до 23 лет в истории футбола

Суперкубок УЕФА стал для Нуну Мендеша 14-м трофеем в карьере

Защитник ПСЖ стал самым титулованным игроком до 23 лет в истории футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Нуну Мендеш

Португальский защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш стал самым титулованным игроком в возрасте до 23 лет в истории футбола.

13 августа состоялся матч за Суперкубок УЕФА между командами «ПСЖ» и «Тоттенхэм». Основное время встречи завершилось ничьей со счетом, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались французы (пен. – 4:3).

Этот кубок стал для Мендеша уже 14-м в карьере.

Все трофеи Нуну Мендеша (14)

  • Лига чемпионов
  • Суперкубок УЕФА
  • Чемпионат Франции (4)
  • Кубок Франции (2)
  • Суперкубок Франции (2)
  • Чемпионат Португалии
  • Суперкубок Португалии
  • Кубок португальской лиги
  • Лига Наций

До этого рекордсменом по этому достижению был французский нападающий «Баварии» Кингсли Коман, который до 23 лет завоевал 13 трофеев.

Рекордсмены по количеству трофеев до 23 лет

  • Нуну Мендеш (ПСЖ, Португалия) – 14
  • Кинсли Коман (Бавария, Франция) – 13
  • Киллиан Мбаппе (Реал Мадрид, Франция) – 12
  • Пеле (Бразилия) – 11
  • Лионель Месси (Интер Майами, Аргентина) – 11
  • Криштиану Роналду (Аль-Наср, Португалия) – 10
Нуну Мендеш ПСЖ Суперкубок УЕФА трофеи рекорд статистика Кингсли Коман Лионель Месси Криштиану Роналду Килиан Мбаппе Пеле
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
