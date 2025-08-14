Ответный матч Q3 Лиги Европы Шахтер – Панатинаикос перешел в овертаймы

14 августа проходит ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер и Панатинаикос [первый поединок – 0:0].

Коллективы играют на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по Киеву.

Основные 90 минут завершились со счетом 0:0. Команды проведут овертаймы. Если по итогам двух дополнительных 15 минут не будет определен победитель, то будут назначена серия пенальти.

Горняки с 82-й минуты играют в меньшинстве после удаления Олега Очеретько. Красную также получил наставник донецкой команды Арда Туран, который отправился на трибуны.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3

Ответный матч. 14 августа

Шахтер (Украина) – Панатинаикос (Греция) – 0:0 (матч продолжается) [первый поединок – 0:0]

Удаление: Очеретько, 82