Ответный матч Q3 Лиги Европы Шахтер – Панатинаикос перешел в овертаймы
Основные 90 минут игры завершились со счетом 0:0, горняки остались вдесятером
14 августа проходит ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер и Панатинаикос [первый поединок – 0:0].
Коллективы играют на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по Киеву.
Основные 90 минут завершились со счетом 0:0. Команды проведут овертаймы. Если по итогам двух дополнительных 15 минут не будет определен победитель, то будут назначена серия пенальти.
Горняки с 82-й минуты играют в меньшинстве после удаления Олега Очеретько. Красную также получил наставник донецкой команды Арда Туран, который отправился на трибуны.
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3
Ответный матч. 14 августа
Шахтер (Украина) – Панатинаикос (Греция) – 0:0 (матч продолжается) [первый поединок – 0:0]
Удаление: Очеретько, 82
⏸️ В основний час сильнішого не виявлено 😤— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 14, 2025
Насичений двобій продовжиться у овертаймі. На нас чекають ще два тайми по 15 хвилин.
⚒️ «Шахтар» 🆚 «Панатінаїкос» ☘️#Shakhtar | #UEL #ШахтарПанатінаїкос
Λήξη κανονικής διάρκειας του αγώνα χωρίς σκορ. Πάμε στην παράταση. #Panathinaikos #PAOFC #UEL #SHAPAO pic.twitter.com/Bxr4t6kF2i— Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 14, 2025
