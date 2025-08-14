Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ответный матч Q3 Лиги Европы Шахтер – Панатинаикос перешел в овертаймы
Лига Европы
14 августа 2025, 23:01 | Обновлено 14 августа 2025, 23:04
940
0

Ответный матч Q3 Лиги Европы Шахтер – Панатинаикос перешел в овертаймы

Основные 90 минут игры завершились со счетом 0:0, горняки остались вдесятером

14 августа 2025, 23:01 | Обновлено 14 августа 2025, 23:04
940
0
Ответный матч Q3 Лиги Европы Шахтер – Панатинаикос перешел в овертаймы

14 августа проходит ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер и Панатинаикос [первый поединок – 0:0].

Коллективы играют на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Основные 90 минут завершились со счетом 0:0. Команды проведут овертаймы. Если по итогам двух дополнительных 15 минут не будет определен победитель, то будут назначена серия пенальти.

Горняки с 82-й минуты играют в меньшинстве после удаления Олега Очеретько. Красную также получил наставник донецкой команды Арда Туран, который отправился на трибуны.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3

Ответный матч. 14 августа

Шахтер (Украина) – Панатинаикос (Греция) – 0:0 (матч продолжается) [первый поединок – 0:0]

Удаление: Очеретько, 82

По теме:
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
ФОТО. Туран обезумел. Очеретько получил красную в матче с Панатинаикосом
Лига Европы Шахтер Донецк Панатинаикос Шахтер - Панатинаикос
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Бокс | 14 августа 2025, 18:45 4
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина

У Александра проблемы со здоровьем

Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
Футбол | 14 августа 2025, 00:09 1
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»

Испанец предупредил лидеров клуба, что они должны постоянно прессинговать

Шахтер – Панатинаикос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 14.08.2025, 23:10
Шахтер – Панатинаикос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Шахтер – Панатинаикос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Шахтер Донецк – Панатинаикос. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 14.08.2025, 19:21
Шахтер Донецк – Панатинаикос. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Шахтер Донецк – Панатинаикос. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Звездный боксер: Почему Усик не хочет драться? Я сломал нос, отбил голову
Бокс | 14.08.2025, 00:45
Звездный боксер: Почему Усик не хочет драться? Я сломал нос, отбил голову
Звездный боксер: Почему Усик не хочет драться? Я сломал нос, отбил голову
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
12.08.2025, 21:59 46
Футбол
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
13.08.2025, 01:52 28
Футбол
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
14.08.2025, 09:14 4
Бокс
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
12.08.2025, 23:06 5
Футбол
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
13.08.2025, 07:40 5
Футбол
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
14.08.2025, 08:11 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил самого дорогого футболиста в истории клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил самого дорогого футболиста в истории клуба
12.08.2025, 18:35 6
Футбол
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
13.08.2025, 09:57 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем