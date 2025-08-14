Кого оценили в 9.0? Известны оценки за матч Пакш – Полесье

В четверг, 14 августа, состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций между «Пакшем» и житомирским «Полесьем».

Встречу принимал стадион «Фехервари ути Стадион» в венгерском городе Пакш. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом матче украинская команда добыла победу со счетом 3:0. В сегодняшнем матче «Полесье» уступило со счетом 2:1, но с общим счетом 4:2 прошло дальше.

Лучшим игроком «Полесья» по версии SofaScore стал автор единственного гола украинской команды Таллес Коста. Лучшим в составе «Пакша», а также лучшим игроком матча в целом, стал голипер Адам Ковачсик, на счету которого 8 сейвов и оценка 9.0.

В четвертом раунде квалификации «Полесье» сыграет с «Фиорентиной».

Ранее «Полесье» проиграло «Пакшу» в ответном матче.