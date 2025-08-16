Ямаль выбрал замену для Левандовски. Это будет грандиозный трансфер

«Барселона» занимается активными поисками замены для польского нападающего Роберта Левандовски, у которого следующим летом заканчивается контракт с клубом.

По информации испанских СМИ, главным кандидатом на замену Левандовски является нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес. Кандидатуру Альвареса рекомендуют лидеры клуба, такие как Ламин Ямаль и Педри. Президент «Барсы» Жоан Лапорта высоко оценивает уровень Альваера и приложит максимум усилий, чтобы купить игрока летом 2026 года.

Ранее сообщалось, что Левандовски получил безумное предложение покинуть «Барселону», ему предложили зарплату в 100 миллионов евро.