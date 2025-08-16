Новичок Реала назвал игрока, который превзошел Роналду и Марадону
Франко Мастантуоно – о Лионеле Месси
Мадридский «Реал» в четверг провел презентацию аргентинского хавбека Франко Мастантуоно, который в день своего 18-летия оформил 6-летний контракт с мадридским клубом.
После презентации Мастантуоно провел пресс-конференцию с прессой, где ответил на вопрос, кто, по его мнению, является лучшим футболистом за всю историю футбола.
«Для меня Лионель Месси – лучший игрок в истории. Я не видел других легендарных игроков, таких как Альфредо Ди Стефано, но я также очень ими восхищаюсь», – сказал Франко Мастантуоно.
