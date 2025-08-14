Александер Исак огласил страйк и пропустит старт АПЛ
Шведский форвард хочет покинуть «Ньюкасл»
Шведский форвард «Ньюкасла» Александр Исак огласил страйк. Об этом сообщает Крейг Хоуп.
По информации источника, 25-летний футболист не намерен играть в первом туре Английской Премьер-лиги с «Астон Виллой»: все дело в том, что «Ньюкасл» не хочет отпускать футболиста в «Ливерпуль». Все может дойти до штрафа. Агенты Исака сказали своему клиенту «не показывать слабину».
В прошедшем сезоне Александр Исак провел 42 матча на клубном уровне во всех турнирах, отличился 27 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Ньюкасл» отдал серьезную сумму за игрока «Милана».
