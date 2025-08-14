Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александер Исак огласил страйк и пропустит старт АПЛ
Англия
14 августа 2025, 23:44 | Обновлено 14 августа 2025, 23:45
839
1

Александер Исак огласил страйк и пропустит старт АПЛ

Шведский форвард хочет покинуть «Ньюкасл»

14 августа 2025, 23:44 | Обновлено 14 августа 2025, 23:45
839
1
Александер Исак огласил страйк и пропустит старт АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Шведский форвард «Ньюкасла» Александр Исак огласил страйк. Об этом сообщает Крейг Хоуп.

По информации источника, 25-летний футболист не намерен играть в первом туре Английской Премьер-лиги с «Астон Виллой»: все дело в том, что «Ньюкасл» не хочет отпускать футболиста в «Ливерпуль». Все может дойти до штрафа. Агенты Исака сказали своему клиенту «не показывать слабину».

В прошедшем сезоне Александр Исак провел 42 матча на клубном уровне во всех турнирах, отличился 27 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Ньюкасл» отдал серьезную сумму за игрока «Милана».

По теме:
Манчестер Сити попрощается с полузащитником. Фабрицио Романо подтвердил
Ливерпуль имеет самую длинную беспроигрышную серию в АПЛ в первых турах
Борнмут нацелился на трансфер украинца после ухода Забарного. Известна цена
Александер Исак Астон Вилла - Ньюкасл Ньюкасл Ливерпуль трансферы трансферы УПЛ штрафы
Даниил Кирияка Источник: Daily Mail
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
Футбол | 14 августа 2025, 06:27 4
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА

Маркиньос поступил достаточно неожиданно

Ненужная нервозность. Полесье проиграло Пакшу в ответном матче
Футбол | 14 августа 2025, 21:57 15
Ненужная нервозность. Полесье проиграло Пакшу в ответном матче
Ненужная нервозность. Полесье проиграло Пакшу в ответном матче

Житомирская команда удержала преимущество, добытое в первом поединке

Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
Футбол | 14.08.2025, 23:42
Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Футбол | 14.08.2025, 06:45
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Звездный боксер: Почему Усик не хочет драться? Я сломал нос, отбил голову
Бокс | 14.08.2025, 00:45
Звездный боксер: Почему Усик не хочет драться? Я сломал нос, отбил голову
Звездный боксер: Почему Усик не хочет драться? Я сломал нос, отбил голову
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
А Ліверпуль взагалі спитали?))). Може вони і не хочуть стільки платити
Ответить
0
Популярные новости
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
14.08.2025, 08:11 4
Бокс
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
13.08.2025, 08:16 10
Футбол
Источник: Усик оставит один пояс. Известно, кто за него будет драться
Источник: Усик оставит один пояс. Известно, кто за него будет драться
13.08.2025, 23:15 4
Бокс
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
13.08.2025, 18:44 42
Футбол
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
13.08.2025, 22:19 27
Футбол
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
13.08.2025, 21:27
Футбол
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
13.08.2025, 08:44 2
Бокс
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
14.08.2025, 18:45 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем