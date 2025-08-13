Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл отдал значительную сумму за игрока Милана
Англия
13 августа 2025, 11:31 | Обновлено 13 августа 2025, 11:37
ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл отдал значительную сумму за игрока Милана

Малик Тшау переехал в Английскую Премьер-лигу

ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл отдал значительную сумму за игрока Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Малик Тшау

Английский клуб «Ньюкасл» официально подписал 24-летнего центрального защитника «Милана» Малика Тшау.

Новичок команды выбрал 12-й игровой номер. Информация о контракте Малика пока не разглашается.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, Тшау перешёл в АПЛ за 40 миллионов евро плюс бонусы.

«Я очень рад присоединиться к этому большому клубу. Не могу дождаться начала тренировок и знакомства с новыми партнёрами и всем персоналом.

Главный тренер показал мне своё видение и то, что он хочет делать со мной как с игроком и с клубом в целом, что очень вдохновляет.

Я думаю, что «Ньюкасл» говорит сам за себя. Это большой клуб с страстными болельщиками, которых я очень хочу увидеть на «Сент-Джеймс Парк», – сказал Тшау.

За итальянский клуб Малик выступал с 2022 года, сыграв всего за «дьяволов» 85 поединков (один гол и два ассиста).

Милан Ньюкасл Серия A трансферы чемпионат Италии по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ трансферы Серии A Малик Тшау
Андрей Витренко Источник: ФК Ньюкасл
