ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл отдал значительную сумму за игрока Милана
Малик Тшау переехал в Английскую Премьер-лигу
Английский клуб «Ньюкасл» официально подписал 24-летнего центрального защитника «Милана» Малика Тшау.
Новичок команды выбрал 12-й игровой номер. Информация о контракте Малика пока не разглашается.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, Тшау перешёл в АПЛ за 40 миллионов евро плюс бонусы.
«Я очень рад присоединиться к этому большому клубу. Не могу дождаться начала тренировок и знакомства с новыми партнёрами и всем персоналом.
Главный тренер показал мне своё видение и то, что он хочет делать со мной как с игроком и с клубом в целом, что очень вдохновляет.
Я думаю, что «Ньюкасл» говорит сам за себя. Это большой клуб с страстными болельщиками, которых я очень хочу увидеть на «Сент-Джеймс Парк», – сказал Тшау.
За итальянский клуб Малик выступал с 2022 года, сыграв всего за «дьяволов» 85 поединков (один гол и два ассиста).
Welcome to Newcastle, Malick! 🙌— Newcastle United (@NUFC) August 12, 2025
We are delighted to announce the signing of defender Malick Thiaw on a long-term deal from Italian side AC Milan. pic.twitter.com/Y9YuuTKvRD
August 12, 2025
#️⃣1️⃣2️⃣ 😎 pic.twitter.com/k5pXUKh17D— Newcastle United (@NUFC) August 12, 2025
I'm Malick Thiaw. I'm Newcastle United. 😍 pic.twitter.com/0yfd4jx9Uc— Newcastle United (@NUFC) August 12, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший тренер киевского «Динамо» рассказал, чего не хватает столичному клубу
Соперником киевского клуба станет Маккаби Тель-Авив или Хамрун Спартанс