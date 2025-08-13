ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл отдал значительную сумму за игрока Милана

Английский клуб «Ньюкасл» официально подписал 24-летнего центрального защитника «Милана» Малика Тшау.

Новичок команды выбрал 12-й игровой номер. Информация о контракте Малика пока не разглашается.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, Тшау перешёл в АПЛ за 40 миллионов евро плюс бонусы.

«Я очень рад присоединиться к этому большому клубу. Не могу дождаться начала тренировок и знакомства с новыми партнёрами и всем персоналом.

Главный тренер показал мне своё видение и то, что он хочет делать со мной как с игроком и с клубом в целом, что очень вдохновляет.

Я думаю, что «Ньюкасл» говорит сам за себя. Это большой клуб с страстными болельщиками, которых я очень хочу увидеть на «Сент-Джеймс Парк», – сказал Тшау.

За итальянский клуб Малик выступал с 2022 года, сыграв всего за «дьяволов» 85 поединков (один гол и два ассиста).