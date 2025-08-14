Александер ЧЕФЕРИН: «Ваша инфраструктура ужасна»

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о итальянском футболе:

«Несмотря на некоторые неудовлетворительные результаты сборной Италии, я считаю, что она развивается в правильном направлении, и Габриэле Гравина делает большую работу. Чемпионат становится все более интересным: из пяти ведущих лиг мой любимый турнир — итальянский. Но, честно говоря, я не преувеличу, если скажу, что ваша инфраструктура ужасна, и правительству и муниципалитетам есть над чем поработать

«Наша политика заключается в том, чтобы проводить Суперкубок в небольших городах. Я рад, что в этом году мы сделали это в Удине: это прекрасный город, к тому же недалеко от моей родной Словении».

