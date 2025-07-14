Конфликт между УЕФА и ФИФА. Чеферин боится популярности Клубного ЧМ
Президент не посетил матчи Клубного чемпионата мира
Президент УЕФА Александер Чеферин не присутствовал ни на одном из матчей Клубного чемпионата мира, несмотря на то, что европейские команды участвовали в турнире и вышли в финал.
Сообщается, что между организациями есть небольшой конфликт из-за Клубного ЧМ. Чеферин опасается, что турнир может в будущем затмить Лигу чемпионов и стать для команд «слишком важным», учитывая то, какие призовые получили участники Клубного ЧМ.
Ранее между Чеферином и президентом ФИФА Джанни Инфантино уже был небольшой конфликт, когда президент УЕФА назвал «плохой идеей» дальнейшее расширение чемпионата мира до 64-х сборных.
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