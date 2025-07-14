Конфликт между УЕФА и ФИФА. Чеферин боится популярности Клубного ЧМ

Президент УЕФА Александер Чеферин не присутствовал ни на одном из матчей Клубного чемпионата мира, несмотря на то, что европейские команды участвовали в турнире и вышли в финал.

Сообщается, что между организациями есть небольшой конфликт из-за Клубного ЧМ. Чеферин опасается, что турнир может в будущем затмить Лигу чемпионов и стать для команд «слишком важным», учитывая то, какие призовые получили участники Клубного ЧМ.

Ранее между Чеферином и президентом ФИФА Джанни Инфантино уже был небольшой конфликт, когда президент УЕФА назвал «плохой идеей» дальнейшее расширение чемпионата мира до 64-х сборных.