Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Конфликт между УЕФА и ФИФА. Чеферин боится популярности Клубного ЧМ
Клубный чемпионат мира
14 июля 2025, 18:40 | Обновлено 14 июля 2025, 18:55
345
0

Конфликт между УЕФА и ФИФА. Чеферин боится популярности Клубного ЧМ

Президент не посетил матчи Клубного чемпионата мира

14 июля 2025, 18:40 | Обновлено 14 июля 2025, 18:55
345
0
Конфликт между УЕФА и ФИФА. Чеферин боится популярности Клубного ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Инфантино и Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин не присутствовал ни на одном из матчей Клубного чемпионата мира, несмотря на то, что европейские команды участвовали в турнире и вышли в финал.

Сообщается, что между организациями есть небольшой конфликт из-за Клубного ЧМ. Чеферин опасается, что турнир может в будущем затмить Лигу чемпионов и стать для команд «слишком важным», учитывая то, какие призовые получили участники Клубного ЧМ.

Ранее между Чеферином и президентом ФИФА Джанни Инфантино уже был небольшой конфликт, когда президент УЕФА назвал «плохой идеей» дальнейшее расширение чемпионата мира до 64-х сборных.

По теме:
ФИФА назвала главный итог Клубного ЧМ: «Мы заработали много денег»
Челси забил наибольшее количество голов на КЧМ
Шевченко поздравил Челси с победой на клубном чемпионате мира
Александер Чеферин Джанни Инфантино клубный чемпионат мира по футболу УЕФА ФИФА
Иван Зинченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УСИК: «Знаете, из-за чего Дюбуа толкнул меня на битве взглядов?»
Бокс | 14 июля 2025, 06:54 0
УСИК: «Знаете, из-за чего Дюбуа толкнул меня на битве взглядов?»
УСИК: «Знаете, из-за чего Дюбуа толкнул меня на битве взглядов?»

Бой-реванш состоится 19 июля 2025 года

Известный скаут назвал чемпионат, который подошел бы Коваленко
Футбол | 14 июля 2025, 18:05 0
Известный скаут назвал чемпионат, который подошел бы Коваленко
Известный скаут назвал чемпионат, который подошел бы Коваленко

Украинский хавбек этим летом покинул Эмполи

Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
Бокс | 14.07.2025, 08:52
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
ПСЖ обещал выполнить ультиматум Забарного и продать россиянина
Футбол | 14.07.2025, 13:03
ПСЖ обещал выполнить ультиматум Забарного и продать россиянина
ПСЖ обещал выполнить ультиматум Забарного и продать россиянина
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 13.07.2025, 21:27
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анисимова пояснила, почему в финале Уимблдона проиграла Свентек 0:6, 0:6
Анисимова пояснила, почему в финале Уимблдона проиграла Свентек 0:6, 0:6
13.07.2025, 07:37 1
Теннис
ФОТО. Буйный Энрике. После финала КЧМ ПСЖ – Челси игроки устроили потасовку
ФОТО. Буйный Энрике. После финала КЧМ ПСЖ – Челси игроки устроили потасовку
14.07.2025, 00:50 2
Футбол
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
14.07.2025, 00:15 76
Футбол
Назван клуб, который заплатит за Забарного 70 млн после провала с ПСЖ
Назван клуб, который заплатит за Забарного 70 млн после провала с ПСЖ
12.07.2025, 23:39 5
Футбол
Хаби Алонсо такое не любит. Тренер готовит ужасные новости для Лунина
Хаби Алонсо такое не любит. Тренер готовит ужасные новости для Лунина
13.07.2025, 08:39 9
Футбол
Что это было? Свентек прописала Анисимовой 6:0, 6:0 и взяла титул Уимблдона
Что это было? Свентек прописала Анисимовой 6:0, 6:0 и взяла титул Уимблдона
12.07.2025, 19:10 82
Теннис
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
14.07.2025, 06:31 3
Футбол
УСИК: Этому человеку я подарю свое абсолютное чемпионство после боя с Дюбуа
УСИК: Этому человеку я подарю свое абсолютное чемпионство после боя с Дюбуа
13.07.2025, 07:45 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем