У Манчестер Сити новая десятка. Статусный номер получил новичок

Манчестер Сити объявил, что статусный десятый номер команды получил новичок Райан Шерки. Хавбека этим летом подписали из Лиона за 40 миллионов евро.

Последние сезоны десятый номер использовал Джек Грилиш, однако он из-за отсутствия игровой практики отправился в аренду в Эвертон.

Самой известной «десяткой» в истории манчестерской команды считается Серхио Агуэро, который забил 260 голов.