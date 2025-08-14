Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. У Манчестер Сити новая десятка. Статусный номер получил новичок
Англия
14 августа 2025, 16:59 | Обновлено 14 августа 2025, 17:22
У Манчестер Сити новая десятка. Статусный номер получил новичок

Под десятым номером будет играть Шерки

У Манчестер Сити новая десятка. Статусный номер получил новичок
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Шерки

Манчестер Сити объявил, что статусный десятый номер команды получил новичок Райан Шерки. Хавбека этим летом подписали из Лиона за 40 миллионов евро.

Последние сезоны десятый номер использовал Джек Грилиш, однако он из-за отсутствия игровой практики отправился в аренду в Эвертон.

Самой известной «десяткой» в истории манчестерской команды считается Серхио Агуэро, который забил 260 голов.

Райан Шерки Манчестер Сити Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Манчестер Сити
