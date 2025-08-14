Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИРТ: «Динамо обречено без легионеров, Шахтер и Полесье пройдут дальше»
Лига чемпионов
14 августа 2025, 09:36 |
ВИРТ: «Динамо обречено без легионеров, Шахтер и Полесье пройдут дальше»

Экс-игрок сборной Украины оценил выступление и шансы наших команд в еврокубках

УАФ. Юрий Вирт

Бывший игрок национальной сборной Украины Юрий Вирт в беседе с корреспондентом Sport.ua назвал виновных в поражении «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов от «Пафоса» – 0:2 и сделал прогноз на ответные матчи в еврокубках «Шахтера» в Лиге Европы и «Полесья» – в Лиге конференций:

– Несмотря на поражение от киприотов на прошлой неделе в Люблине, большинство экспертов считали, что динамовцы в Лимасоле возьмут реванш и пройдут дальше. Не суждено. Даже не вспомню, когда в последний раз киевляне были такими беспомощными.

– Неприятности для киевлян начались уже на 2-й минуте после неосторожного выхода из ворот Руслана Нещерета. Вы, как бывший вратарь, объясните это решение кипера выбежать за пределы штрафной площадки?

– Конечно, об этом лучше спросить у самого Нещерета, думаю, что он не рассчитал до конца скорость полета мяча, поэтому не только опоздал, но и помешал своему одноклубнику Тарасу Михавке. Хозяева мастерски воспользовались этим «подарком», выйдя вперед. Однако в поражении виновата вся команда, которая провалила игру и вынуждена была расстаться с самым престижным континентальным турниром.

– К сожалению, динамовцы уже приучили своих фанатов к постоянным неудачам на международной арене. Как остановить этот регресс?

– Выход один – в приглашении качественных легионеров. Понимаю, что это дорогое удовольствие, но в противном случае киевляне будут вынуждены ограничиваться исключительно квалификацией еврокубков.

– Теперь скажите, чего ожидаете от выступления «Шахтера» в квалификации Лиги Европы и «Полесья» – в отборе Лиги конференций?

– С «Панатинаикосом» дончанам в Кракове будет тяжело. И не только потому, что у «горняков» переполнен лазарет. Греческая команда – организованная, хорошо защищается. Тем более, что в первом поединке в Афинах у «горняков» возникли проблемы с реализацией, видимо, из-за отсутствия лидера атаки Кевина. Все же надеюсь, что «Шахтер» прицел поправил, много голов не ожидаю, но номинальные хозяева возьмут верх – 1:0.

Что касается «Полесья», то оно на прошлой неделе в Прешове практически сняло с повестки дня вопрос о победителе в матче с «Пакшом», забив три «сухих» мяча. В Венгрии у подопечных Руслана Ротаня не должно возникнуть проблем. Во втором туре УПЛ он дал отдохнуть всем ведущим игрокам и будут задействованы те, кто уже портил настроение «горожанам». Думаю, что до разгрома дело не дойдет, однако победа снова будет за полищуками только с преимуществом в один мяч.

Тренер Панатинаикоса: «Мы здесь не для того, чтобы плакаться из-за проблем»
Букмекеры назвали фаворита матча Пакш – Полесье
Сергей КРАВЧЕНКО: «Нужно выбросить из головы 3:0 и играть с первых минут»
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
