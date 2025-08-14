Команды договорились. Полузащитник Баварии согласовал контракт с Аль-Насром
Кингсли Коман будет получать в Саудовской Аравии 25 миллионов евро в год
29-летний французский полузащитник «Баварии» Кингсли Коман на днях пройдет медицинское освидетельствование в «Аль-Насре».
Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.
"Аль-Наср" заплатит за Комана 35 миллионов евро. Сам игрок будет получать в новом клубе до 25 миллионов евро в год "на руки". Контракт будет рассчитан до лета 2028г.
В 2017 году Кингсли Коман был приобретен «Баварией» у «Ювентуса» за 21 миллион евро.
За немецкий клуб француз сыграл 339 матчей и забил 72 мяча. В прошлом сезоне Коман был игроком основного состава: выходил на поле в 45 матчах и отличился 9 точными ударами.
Ранее о трансфере Кингсли Комана сообщал Фабрицио Романо.
🚨💥 EXCL | Kingsley #Coman to Al Nassr - DONE DEAL!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 11, 2025
A full agreement in principle between FC Bayern and Al Nassr has now been reached. Transfer fee: €35m all-in. Contract until 2028. A salary of up to €20–25m net per year. Medical to take place soon.
Coman wanted to leave… pic.twitter.com/ij5o14ATCt
