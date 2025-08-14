Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Команды договорились. Полузащитник Баварии согласовал контракт с Аль-Насром
Саудовская Аравия
Кингсли Коман будет получать в Саудовской Аравии 25 миллионов евро в год

Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний французский полузащитник «Баварии» Кингсли Коман на днях пройдет медицинское освидетельствование в «Аль-Насре».

Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

"Аль-Наср" заплатит за Комана 35 миллионов евро. Сам игрок будет получать в новом клубе до 25 миллионов евро в год "на руки". Контракт будет рассчитан до лета 2028г.

В 2017 году Кингсли Коман был приобретен «Баварией» у «Ювентуса» за 21 миллион евро.

За немецкий клуб француз сыграл 339 матчей и забил 72 мяча. В прошлом сезоне Коман был игроком основного состава: выходил на поле в 45 матчах и отличился 9 точными ударами.

Ранее о трансфере Кингсли Комана сообщал Фабрицио Романо.

трансферы Бавария Аль-Наср Эр-Рияд Кингсли Коман чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы Бундеслиги Флориан Плеттенберг
Александр Сильченко Источник: Флориан Плеттенберг
ivankondrat96
Тепер ясно, чому Коман погодився на такий перехід
