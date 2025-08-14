Итальянский клуб возобновил интерес к полузащитнику Шахтера

Неаполитанский клуб «Наполи» восстановил интерес к 22-летнему полузащитнику «Шахтера» Георгию Судакову.

Как сообщают итальянские СМИ, это уже не первая попытка подписать украинца. Первое официальное предложение от Наполи было еще в январе 2024 года, после чего стороны неоднократно контактировали.

Судаков, способный сыграть как на позиции центрального полузащитника, так и под нападающим, имеет в активе опыт выступлений в Лиге чемпионов. На футболиста также серьезно претендует португальская Бенфика.

В то же время «Наполи» параллельно рассматривает другие варианты усиления средней линии – Юнус Муса (Милан) и Фабио Миретти (Ювентус), которые отличаются по стилю от украинца.