Итальянский клуб возобновил интерес к полузащитнику Шахтера

Украина. Премьер лига
14 августа 2025, 03:37 | Обновлено 14 августа 2025, 04:27
Наполи заинтересован в приобретении Георгия Судакова

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Неаполитанский клуб «Наполи» восстановил интерес к 22-летнему полузащитнику «Шахтера» Георгию Судакову.

Как сообщают итальянские СМИ, это уже не первая попытка подписать украинца. Первое официальное предложение от Наполи было еще в январе 2024 года, после чего стороны неоднократно контактировали.

Судаков, способный сыграть как на позиции центрального полузащитника, так и под нападающим, имеет в активе опыт выступлений в Лиге чемпионов. На футболиста также серьезно претендует португальская Бенфика.

В то же время «Наполи» параллельно рассматривает другие варианты усиления средней линии – Юнус Муса (Милан) и Фабио Миретти (Ювентус), которые отличаются по стилю от украинца.

Николай Степанов
