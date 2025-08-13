Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
13 августа 2025, 15:05 |
Чемпион топ-лиги Европы нацелился на звезду сборной Украины. Есть контакты

Георгий Судаков привлекает внимание «Наполи»

Георгий Судаков

Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков привлекает внимание «Наполи», сообщает Tuttomercato.

По информации источника, чемпион Италии возобновил интерес к 22-летнему футболисту и инициировал контакты по трансферу. Также Георгием интересуется «Бенфика».

В прошедшем сезоне Георгий Судаков провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 15 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что конкурентом Довбика в «Роме» может стать игрок из УПЛ.

Наполи Георгий Судаков Шахтер Донецк трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Источник: Tuttomercatoweb
василь бруховський
Наша пісня гарна й нова... Що за кончений сайт?!!
Saar
Шо знову!? Чи п'яний редактор лицем по клавіатурі це копіює і вставляє раз на місяць!?
Getman158
спірт.юа, може вже хватить?
