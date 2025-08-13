Чемпион топ-лиги Европы нацелился на звезду сборной Украины. Есть контакты

Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков привлекает внимание «Наполи», сообщает Tuttomercato.

По информации источника, чемпион Италии возобновил интерес к 22-летнему футболисту и инициировал контакты по трансферу. Также Георгием интересуется «Бенфика».

В прошедшем сезоне Георгий Судаков провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 15 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что конкурентом Довбика в «Роме» может стать игрок из УПЛ.