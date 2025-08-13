Чемпион топ-лиги Европы нацелился на звезду сборной Украины. Есть контакты
Георгий Судаков привлекает внимание «Наполи»
Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков привлекает внимание «Наполи», сообщает Tuttomercato.
По информации источника, чемпион Италии возобновил интерес к 22-летнему футболисту и инициировал контакты по трансферу. Также Георгием интересуется «Бенфика».
В прошедшем сезоне Георгий Судаков провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 15 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.
Ранее сообщалось о том, что конкурентом Довбика в «Роме» может стать игрок из УПЛ.
