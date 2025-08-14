Голкипер ПСЖ пояснил свой провал в матче за Суперкубок УЕФА: «А вдруг...»

Голкипер французского ПСЖ Люка Шевалье поделился эмоциями после невероятной победы своей команды над «Тоттенхэмом» в матче за Суперкубок УЕФА (2:2; 4:3 в серии пенальти).

Непростой матч. Я пришел на смену топовому вратарю. Я молодой вратарь, мне пришлось начинать с финала. Все имели большие ожидания. Мы проигрывали 0:2. В такие моменты начинаешь спрашивать: «А вдруг все сложится не так, как мы хотим?» Но наконец команда проявила характер.

Мой первый трофей. Я приехал сюда побеждать. Мы сыграли в этом матче благодаря стараниям команды в прошлом сезоне. Я рад, что смог внести свой вклад в эту победу, и надеюсь, что у меня в этом клубе будет много успешных матчей, – сказал голкипер.

