Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Голкипер ПСЖ пояснил свой провал в матче за Суперкубок УЕФА: «А вдруг...»
Суперкубок УЕФА
14 августа 2025, 02:41 |
338
0

Голкипер ПСЖ пояснил свой провал в матче за Суперкубок УЕФА: «А вдруг...»

Люка Шевалье пообщался с журналистами после игры

14 августа 2025, 02:41 |
338
0
Голкипер ПСЖ пояснил свой провал в матче за Суперкубок УЕФА: «А вдруг...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Люка Шевалье

Голкипер французского ПСЖ Люка Шевалье поделился эмоциями после невероятной победы своей команды над «Тоттенхэмом» в матче за Суперкубок УЕФА (2:2; 4:3 в серии пенальти).

Непростой матч. Я пришел на смену топовому вратарю. Я молодой вратарь, мне пришлось начинать с финала. Все имели большие ожидания. Мы проигрывали 0:2. В такие моменты начинаешь спрашивать: «А вдруг все сложится не так, как мы хотим?» Но наконец команда проявила характер.

Мой первый трофей. Я приехал сюда побеждать. Мы сыграли в этом матче благодаря стараниям команды в прошлом сезоне. Я рад, что смог внести свой вклад в эту победу, и надеюсь, что у меня в этом клубе будет много успешных матчей, – сказал голкипер.

На нашем сайте доступен обзор матча ПСЖ – Тоттенхэм, где новый клуб Забарного совершил нереальный камбэк.

По теме:
Дембеле отреагировал на феерию ПСЖ в матче за Суперкубок УЕФА
ЭНРИКЕ: «Этот результат, возможно, несправедлив по отношению к Тоттенхэму»
Коуч Тоттенхэм объяснил фиаско в матче за Суперкубок УЕФА против ПСЖ
Люка Шевалье Тоттенхэм Суперкубок УЕФА ПСЖ ПСЖ - Тоттенхэм
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минус шесть топ-игроков. Известны потери Шахтера на матч Лиги Европы
Футбол | 13 августа 2025, 20:59 15
Минус шесть топ-игроков. Известны потери Шахтера на матч Лиги Европы
Минус шесть топ-игроков. Известны потери Шахтера на матч Лиги Европы

Туран столкнулся с проблемами в составе

ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
Футбол | 13 августа 2025, 08:16 10
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»

Киевляне завершили выступление в Лиге чемпионов

Динамо может уволить Шовковского. Его судьба зависит от двух легенд
Футбол | 13.08.2025, 09:48
Динамо может уволить Шовковского. Его судьба зависит от двух легенд
Динамо может уволить Шовковского. Его судьба зависит от двух легенд
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Футбол | 14.08.2025, 02:46
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Дэвид Хэй назвал единственного, кто победил бы Усика и Кличко
Бокс | 13.08.2025, 04:17
Дэвид Хэй назвал единственного, кто победил бы Усика и Кличко
Дэвид Хэй назвал единственного, кто победил бы Усика и Кличко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
12.08.2025, 23:22 2
Футбол
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
13.08.2025, 08:44 1
Бокс
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
12.08.2025, 05:44 8
Футбол
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
13.08.2025, 18:44 25
Футбол
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
12.08.2025, 11:53 1
Футбол
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
12.08.2025, 09:12 15
Бокс
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
12.08.2025, 21:57 385
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
12.08.2025, 22:59 70
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем