15 августа 2025, 03:41
Йожеф Сабо назвал главную причину позорного вылета Динамо из Лиги чемпионов

Киевляне проиграли «Пафосу»

Йожеф Сабо назвал главную причину позорного вылета Динамо из Лиги чемпионов
УАФ. Йожеф Сабо

Легенда киевского «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал поражение столичного клуба в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса» (0:2, 0:3 по сумме матчей).

За «Пафос» играют возрастные легионеры, но динамовцы уступали даже в скорости. Соперник мгновенно переходил из обороны в атаку, а мы не успевали. Не понимаю, где физическая готовность?!», – отметил Сабо.

Ранее Шовковский ответил на вопросы представителей СМИ на пресс-конференции после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса», в котором киевская команда уступила со счетом 0:2.

nicksaf
Ради еврокубков форсировать форму в начале сезона. На фиг эти кубки.
