Йожеф Сабо назвал главную причину позорного вылета Динамо из Лиги чемпионов

Легенда киевского «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал поражение столичного клуба в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса» (0:2, 0:3 по сумме матчей).

За «Пафос» играют возрастные легионеры, но динамовцы уступали даже в скорости. Соперник мгновенно переходил из обороны в атаку, а мы не успевали. Не понимаю, где физическая готовность?!», – отметил Сабо.

Ранее Шовковский ответил на вопросы представителей СМИ на пресс-конференции после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса», в котором киевская команда уступила со счетом 0:2.