Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Интрига еще жива! ПСЖ отыграл один гол в матче с Тоттенхэмом
Суперкубок УЕФА
13 августа 2025, 23:50
250
0

Забил Ли Кан Ин на 85-й

13 августа 2025, 23:50
250
0
Getty Images/Global Images Ukraine

13 августа проходит матч за Суперкубок УЕФА между командами ПСЖ (Франция) и Тоттенхэм (Англия).

Поединок проходит на стадионе Дачия Арена в Удине (Италия). Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов, который в финале турнира одолел Интер со счетом 5:0. В финале Лиги Европы Тоттенхэм победил Манчестер Юнайтед (1:0).

Украинский новобранец парижан Илья Забарный пока пропускает этот матч, не попав в заявку.

Парижане отыграли один гол на 85-й. Счет 1:2 в матче сделал Ли Кан Ин.

ПСЖ – Тоттенхэм – 2:2 [пен. 4:3]. Суперкамбэк парижан. Видео голов и обзор
Камбек за трофеем. ПСЖ вырвал Суперкубок УЕФА в серии пенальти
ВИДЕО. КАМБЭК ПСЖ! Парижане отыгрались с 0:2. Будут пенальти
Ли Кан Ин Тоттенхэм Суперкубок УЕФА ПСЖ видео голов и обзор Илья Забарный ПСЖ - Тоттенхэм
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
