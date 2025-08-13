ВИДЕО. Интрига еще жива! ПСЖ отыграл один гол в матче с Тоттенхэмом

13 августа проходит матч за Суперкубок УЕФА между командами ПСЖ (Франция) и Тоттенхэм (Англия).

Поединок проходит на стадионе Дачия Арена в Удине (Италия). Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов, который в финале турнира одолел Интер со счетом 5:0. В финале Лиги Европы Тоттенхэм победил Манчестер Юнайтед (1:0).

Украинский новобранец парижан Илья Забарный пока пропускает этот матч, не попав в заявку.

Парижане отыграли один гол на 85-й. Счет 1:2 в матче сделал Ли Кан Ин.

ВИДЕО. Интрига еще жива! ПСЖ отыграл один гол в матче с Тоттенгэмом