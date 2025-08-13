Бенефис Трубина и норвежцев, Моуринью сыграет против португальского клуба

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов португальская «Бенфика» победила французскую «Ниццу» со счетом 2:0 (4:0 по сумме двух встреч).

Этот матч стал третьим в сезоне для Анатолия Трубина, а также третьим без пропущенных мячей.

«Сухие» матчи Анатолия Трубина в сезоне 2025/26

СК, Спортинг – Бенфика – 0:1

ЛЧ, Ницца – Бенфика – 0:2

ЛЧ, Бенфика – Ницца – 2:0

Оба гола «орлов» в матче забили норвежские футболисты: Фредрик Аурснес и Андреас Шелдеруп.

Аурснес принял непосредственное участие в трех из пяти голов «Бенфики» в этом сезоне: 1 гол и 2 результативные передачи. На счету Шелдерупа гол и ассист.

В плей-офф «Бенфика» встретится с «Фенербахче», который возглавляет португалец Жозе Моуринью.

«Орлы» всегда выбивали «Фенербахче» из еврокубков (3 раза):.

Матчи Бенфики против Фенербахче

2018: ЛЧ, Бенфика – Фенербахче – 1:0 – 1:1

2013: ЛЕ, Бенфика – Фенербахче – 3:1 – 0:1

1975: КЕЧ, Бенфика – Фенербахче – 7:0 – 0:1

Что касается Жозе Моуринью, это будет его второе противостояние с «Бенфикой». В сезоне 2017/18 во главе «Манчестер Юнайтед» португалец дважды победил (2:0 и 1:0).

O 🔴Benfica eliminou sempre o Fenerbahçe, contudo, nunca venceu na 🇹🇷Turquia (1E, 2D).



As águias resolveram sempre a eliminatória com base nas 3 vitórias caseiras. pic.twitter.com/ahKp1T5D5t — Playmaker (@playmaker_PT) August 12, 2025