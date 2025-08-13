Бенефис Трубина и норвежцев, Моуринью сыграет против португальского клуба

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
13 августа 2025, 12:59 | Обновлено 13 августа 2025, 13:00
Чем запомнился матч «Бенфики» против «Ниццы» и что ждет «орлов» дальше?

Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов португальская «Бенфика» победила французскую «Ниццу» со счетом 2:0 (4:0 по сумме двух встреч).

Этот матч стал третьим в сезоне для Анатолия Трубина, а также третьим без пропущенных мячей.

«Сухие» матчи Анатолия Трубина в сезоне 2025/26

  • СК, Спортинг – Бенфика – 0:1
  • ЛЧ, Ницца – Бенфика – 0:2
  • ЛЧ, Бенфика – Ницца – 2:0

Оба гола «орлов» в матче забили норвежские футболисты: Фредрик Аурснес и Андреас Шелдеруп.

Аурснес принял непосредственное участие в трех из пяти голов «Бенфики» в этом сезоне: 1 гол и 2 результативные передачи. На счету Шелдерупа гол и ассист.

В плей-офф «Бенфика» встретится с «Фенербахче», который возглавляет португалец Жозе Моуринью.

«Орлы» всегда выбивали «Фенербахче» из еврокубков (3 раза):.

Матчи Бенфики против Фенербахче

  • 2018: ЛЧ, Бенфика – Фенербахче – 1:0 – 1:1
  • 2013: ЛЕ, Бенфика – Фенербахче – 3:1 – 0:1
  • 1975: КЕЧ, Бенфика – Фенербахче – 7:0 – 0:1

Что касается Жозе Моуринью, это будет его второе противостояние с «Бенфикой». В сезоне 2017/18 во главе «Манчестер Юнайтед» португалец дважды победил (2:0 и 1:0).

Бенфика Фенербахче Ницца Жозе Моуриньо статистика Лига чемпионов Анатолий Трубин Андреас Шельдеруп
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар
