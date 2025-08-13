Бенефис Трубина и норвежцев, Моуринью сыграет против португальского клуба
Чем запомнился матч «Бенфики» против «Ниццы» и что ждет «орлов» дальше?
В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов португальская «Бенфика» победила французскую «Ниццу» со счетом 2:0 (4:0 по сумме двух встреч).
Этот матч стал третьим в сезоне для Анатолия Трубина, а также третьим без пропущенных мячей.
«Сухие» матчи Анатолия Трубина в сезоне 2025/26
- СК, Спортинг – Бенфика – 0:1
- ЛЧ, Ницца – Бенфика – 0:2
- ЛЧ, Бенфика – Ницца – 2:0
Оба гола «орлов» в матче забили норвежские футболисты: Фредрик Аурснес и Андреас Шелдеруп.
Аурснес принял непосредственное участие в трех из пяти голов «Бенфики» в этом сезоне: 1 гол и 2 результативные передачи. На счету Шелдерупа гол и ассист.
В плей-офф «Бенфика» встретится с «Фенербахче», который возглавляет португалец Жозе Моуринью.
«Орлы» всегда выбивали «Фенербахче» из еврокубков (3 раза):.
Матчи Бенфики против Фенербахче
- 2018: ЛЧ, Бенфика – Фенербахче – 1:0 – 1:1
- 2013: ЛЕ, Бенфика – Фенербахче – 3:1 – 0:1
- 1975: КЕЧ, Бенфика – Фенербахче – 7:0 – 0:1
Что касается Жозе Моуринью, это будет его второе противостояние с «Бенфикой». В сезоне 2017/18 во главе «Манчестер Юнайтед» португалец дважды победил (2:0 и 1:0).
O 🔴Benfica eliminou sempre o Fenerbahçe, contudo, nunca venceu na 🇹🇷Turquia (1E, 2D).— Playmaker (@playmaker_PT) August 12, 2025
As águias resolveram sempre a eliminatória com base nas 3 vitórias caseiras. pic.twitter.com/ahKp1T5D5t
🚨É a segunda vez que 🇵🇹José Mourinho encontra o Benfica na UEFA, em 2017/18 venceu as águias por duas ocasiões com dois ‘autogolos’ do guardião encarnado 🇧🇪Svilar. pic.twitter.com/fpf3FFYaGV— Playmaker (@playmaker_PT) August 12, 2025
