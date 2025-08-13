11-й раз в истории украинцам не удалось выйти в финал квалификации ЛЧ
В шести случаях эта задача оказалась непосильной «Динамо»
11-й раз в истории украинскому клубу не удалось выйти в финальный раунд квалификации Лиги чемпионов. По 2 раза наши команды сходили с дистанции в первом и втором круге, 7 – в третьем. В шести случаях эта задача оказывалась непосильной для «Динамо», в двух – для «Шахтера», в одном – для «Таврии», «Днепра» и «Днепра-1».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Украинские клубы, не выходившие в финальный раунд квалификации Лиги чемпионов
|
Сезон
|
Раунд
|
Клуб
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
|
1992/93
|
КР1
|
Таврия
|
Анатолий ЗАЯЕВ
|
Сьон Швейцария
|
1:4 (г)
|
1:3 (д)
|
1993/94
|
КР1
|
Динамо
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Барселона Испания
|
3:1 (д)
|
1:4 (г)
|
2005/06
|
КР2
|
Динамо
|
Леонид БУРЯК
|
Тун Швейцария
|
2:2 (д)
|
0:1 (г)
|
2009/10
|
КР3
|
Шахтер
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Тимишоара Румыния
|
2:2 (д)
|
0:0 (г)
|
2011/12
|
КР3
|
Динамо
|
Юрий СЕМИН
|
Рубин Россия
|
0:2 (д)
|
1:2 (г)
|
2014/15
|
КР3
|
Днепр
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
Копенгаген Дания
|
0:0 (д)
|
0:2 (г)
|
2016/17
|
КР3
|
Шахтер
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Янг Бойз Швейцария
|
2:0 (д)
|
0:2, п. 2:4 (г)
|
2017/18
|
КР3
|
Динамо
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Янг Бойз Швейцария
|
3:1 (д)
|
0:2 (г)
|
2019/20
|
КР3
|
Динамо
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Брюгге Бельгия
|
0:1 (г)
|
3:3 (д)
|
2023/24
|
КР2
|
Днепр-1
|
Александр КУЧЕР
|
Панатинаикос Греция
|
1:3 (д)
|
2:2 (г)
|
2025/26
|
КР3
|
Динамо
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Пафос Кипр
|
0:1 (д)
|
0:2 (г)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Максим Хлань присоединился к «Гурнику»
Промоутер – о бое Пол – Джошуа