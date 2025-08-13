11-й раз в истории украинцам не удалось выйти в финал квалификации ЛЧ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
13 августа 2025, 11:09 | Обновлено 13 августа 2025, 11:19
321
0

В шести случаях эта задача оказалась непосильной «Динамо»

ФК Динамо

11-й раз в истории украинскому клубу не удалось выйти в финальный раунд квалификации Лиги чемпионов. По 2 раза наши команды сходили с дистанции в первом и втором круге, 7 – в третьем. В шести случаях эта задача оказывалась непосильной для «Динамо», в двух – для «Шахтера», в одном – для «Таврии», «Днепра» и «Днепра-1».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Украинские клубы, не выходившие в финальный раунд квалификации Лиги чемпионов

Сезон

Раунд

Клуб

Тренер

Соперник

Счет

1992/93

КР1

Таврия

Анатолий ЗАЯЕВ

Сьон Швейцария

1:4 (г)

1:3 (д)

1993/94

КР1

Динамо

Михаил ФОМЕНКО

Барселона Испания

3:1 (д)

1:4 (г)

2005/06

КР2

Динамо

Леонид БУРЯК

Тун Швейцария

2:2 (д)

0:1 (г)

2009/10

КР3

Шахтер

Мирча ЛУЧЕСКУ

Тимишоара Румыния

2:2 (д)

0:0 (г)

2011/12

КР3

Динамо

Юрий СЕМИН

Рубин Россия

0:2 (д)

1:2 (г)

2014/15

КР3

Днепр

Мирон МАРКЕВИЧ

Копенгаген Дания

0:0 (д)

0:2 (г)

2016/17

КР3

Шахтер

Паулу ФОНСЕКА

Янг Бойз Швейцария

2:0 (д)

0:2, п. 2:4 (г)

2017/18

КР3

Динамо

Александр ХАЦКЕВИЧ

Янг Бойз Швейцария

3:1 (д)

0:2 (г)

2019/20

КР3

Динамо

Александр ХАЦКЕВИЧ

Брюгге Бельгия

0:1 (г)

3:3 (д)

2023/24

КР2

Днепр-1

Александр КУЧЕР

Панатинаикос Греция

1:3 (д)

2:2 (г)

2025/26

КР3

Динамо

Александр ШОВКОВСКИЙ

Пафос Кипр

0:1 (д)

0:2 (г)

Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
