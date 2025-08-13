11-й раз в истории украинцам не удалось выйти в финал квалификации ЛЧ

11-й раз в истории украинскому клубу не удалось выйти в финальный раунд квалификации Лиги чемпионов. По 2 раза наши команды сходили с дистанции в первом и втором круге, 7 – в третьем. В шести случаях эта задача оказывалась непосильной для «Динамо», в двух – для «Шахтера», в одном – для «Таврии», «Днепра» и «Днепра-1».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Украинские клубы, не выходившие в финальный раунд квалификации Лиги чемпионов