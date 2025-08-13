Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Мы никого не боимся». Реакция капитана Пафоса после выбивания Динамо из ЛЧ
Лига чемпионов
13 августа 2025, 10:44 | Обновлено 13 августа 2025, 10:52
«Мы никого не боимся». Реакция капитана Пафоса после выбивания Динамо из ЛЧ

Муамер Танкович мечтает о выходе в групповой этап соревнования

24sports. Муамер Танкович

Капитан «Пафоса» Муамер Танквич прокомментировал победу над киевским «Динамо» в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов (2:0).

По сумме двух встреч кипрская команда прошла в следующий этап, где встретится с сербским клубом «Црвена Звезда».

«Нужно насладиться этим моментом, ведь выход дальше – это невероятное чувство. Лига чемпионов – это мечта. Мы хотим видеть наших болельщиков рядом, чувствовать эту атмосферу.

Без страха идём в следующий раунд. Результат отличный, как и прогресс команды – мы сделали большие вещи. Мы никого не боимся в дальнейшей борьбе», – заявил Муамер

Саленко дал совет Суркису после фиаско Динамо. Речь о Шовковском
Украинцам третий раз не удалось преодолеть кипрский барьер
«Нет ни желания, ни тренерских идей». Реакция фанов на вылет Динамо из ЛЧ
Динамо Киев Пафос Лига чемпионов Пафос - Динамо
Андрей Витренко Источник: 24sports.com.cy
Singularis
звезда пригвоздит
Перець
Розкажеш клоун після наступної гри
