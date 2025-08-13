«Мы никого не боимся». Реакция капитана Пафоса после выбивания Динамо из ЛЧ
Муамер Танкович мечтает о выходе в групповой этап соревнования
Капитан «Пафоса» Муамер Танквич прокомментировал победу над киевским «Динамо» в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов (2:0).
По сумме двух встреч кипрская команда прошла в следующий этап, где встретится с сербским клубом «Црвена Звезда».
«Нужно насладиться этим моментом, ведь выход дальше – это невероятное чувство. Лига чемпионов – это мечта. Мы хотим видеть наших болельщиков рядом, чувствовать эту атмосферу.
Без страха идём в следующий раунд. Результат отличный, как и прогресс команды – мы сделали большие вещи. Мы никого не боимся в дальнейшей борьбе», – заявил Муамер
