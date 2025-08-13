ЗАХОВАЙЛО: «Произошло унижение фанатов киевского Динамо»
Футбольный агент раскритиковал игру киевского клуба
Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло поделился эмоциями после поражения киевского «Динамо» в ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса» (0:2).
«Все по-разному выключали телевизор. Кто на пятнадцатой минуте, кто после второго пропущенного. Европейское унижение болельщиков «Динамо» Киев произошло.
Разбирать игру и готовность игроков в Лигу чемпионов не имеет смысла. В таком состоянии, в каком находится наш клуб, попадание в Лигу чемпионов – большая авантюра.
Клуб долго шел к нынешнему результату. Три года отсутствует трансферная политика. На идею – вытащим своими питомцами! Это чистая некомпетентность. Надо набраться терпения и ждать перемен.
Игроки, надевающие футболку с эмблемой «Динамо» Киев, давно себя изжили. Они выжаты как лимон. У них нет ни мотивации, ни сил. Одним словом «поржавели». Нужно понять и простить. Всем хорошо. Слава Украине», – написал функционер.
Ранее сообщалось, что Шовковский объяснил фиаско «Динамо» в матче Лиги чемпионов.
