Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
13 августа 2025, 08:51 | Обновлено 13 августа 2025, 09:10
ЗАХОВАЙЛО: «Произошло унижение фанатов киевского Динамо»

Футбольный агент раскритиковал игру киевского клуба

ФК Динамо Киев.

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло поделился эмоциями после поражения киевского «Динамо» в ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса» (0:2).

«Все по-разному выключали телевизор. Кто на пятнадцатой минуте, кто после второго пропущенного. Европейское унижение болельщиков «Динамо» Киев произошло.

Разбирать игру и готовность игроков в Лигу чемпионов не имеет смысла. В таком состоянии, в каком находится наш клуб, попадание в Лигу чемпионов – большая авантюра.

Клуб долго шел к нынешнему результату. Три года отсутствует трансферная политика. На идею – вытащим своими питомцами! Это чистая некомпетентность. Надо набраться терпения и ждать перемен.

Игроки, надевающие футболку с эмблемой «Динамо» Киев, давно себя изжили. Они выжаты как лимон. У них нет ни мотивации, ни сил. Одним словом «поржавели». Нужно понять и простить. Всем хорошо. Слава Украине», – написал функционер.

Ранее сообщалось, что Шовковский объяснил фиаско «Динамо» в матче Лиги чемпионов.

ФОТО. Динамо потерпело второе поражение от чемпиона Кипра в Лиге чемпионов
Итоги раунда Q3 Лиги чемпионов. Дальше без Динамо: определены все пары Q4
Суперкубок УЕФА: ПСЖ – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч за евротрофей
Вячеслав Заховайло Динамо Киев Пафос - Динамо Пафос Лига чемпионов
Олег Вахоцкий Источник: Facebook
Khafre
немає мотивації? цікаво. Напевно Нещерет, Біловар, Волошин провели по 150 матчів в ЛЧ, якщо так то дійсно звідки їм брати мотивацію?
Ответить
0
Динамо - сила!
Да пішов він! Кому цікава думка якогось агента про наш легендарний клуб?!
Ответить
0
