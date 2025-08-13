Агент Доннаруммы пояснил, почему Джанлуиджи решил покинуть ПСЖ после 4 лет

Агент итальянца Джанлуиджи Доннаруммы Энцо Райола прокомментировал уход итальянского голкипера из французского клуба ПСЖ:

«Парень очень сожалеет о том, что произошло. Последние 10 дней могут свести на нет 4 года, проведенные здесь. Потрясенный таким неуважением, замок рухнул как карточный домик.

ПСЖ выдвинул несколько требований. В конце концов, мы согласились на предложение с более низкой зарплатой по сравнению с текущей, потому что Джиджи хотел остаться, но потом они изменили условия, и мы прервали переговоры, чтобы возобновить их после финала Лиги чемпионов. Мы возобновили переговоры перед клубным чемпионатом мира, и они подтвердили свое желание продолжить. Мы не ожидали того, что произошло в последние десять дней.

Я понимаю необходимость покупки нового вратаря, но уход Джиджи после всего, что он сделал для клуба, – это огромное неуважение, которое я буду рассматривать со своими юристами. Не говоря уже о том, что его взял тренер, он тоже работает на клуб, и мы с моими юристами хотим лучше понять их позицию.

Еще месяц назад мы говорили о продлении контракта, странно, что за месяц тренер изменил свое мнение о Джиджи как о игроке. Это больше всего меня огорчает и заставляет думать, что в конце концов было лучше не продлевать контракт.

Возможно, только в АПЛ могут удовлетворить финансовые требования клуба, которые являются чрезмерными. Они говорят о уважении, но на данный момент, возможно, уважение является только финансовым. Речь не идет о том, чтобы выйти из проекта и найти лучшее для Джиджи. Даже с точки зрения имиджа, мы должны занять свою позицию, чтобы понять, как нам поступить с клубом».

Доннарумма провел в ПСЖ четыре сезона и отыграл 104 матча во всех турнирах.