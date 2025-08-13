Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
13 августа 2025, 02:11 |
ФОТО. Звезда сборной Аргентины женится на известной певице

Родриго Де Пауль планирует свадьбу

ФОТО. Звезда сборной Аргентины женится на известной певице
Instagram. Тини Стессель

Родриго Де Пауль и певица Тини Стессель женятся – свадьба запланирована на следующее лето.

Пара тайно обручилась во время романтической поездки в Марокко.

«Мы всегда знали, что будем вместе», – признаются влюблённые в СМИ.

Ранее полузащитник более десяти лет состоял в отношениях с Камилой Холмс, от которой у него двое детей.

В 2022-м он начал роман с Тини, расстался из-за расстояния, но позже снова сошелся.

Этим летом Де Пауль перешел в аренду в «Интер Майами», чтобы быть ближе к возлюбленной.

Максим Лапченко Источник: Instagram
