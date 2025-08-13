ФОТО. Звезда сборной Аргентины женится на известной певице
Родриго Де Пауль планирует свадьбу
Родриго Де Пауль и певица Тини Стессель женятся – свадьба запланирована на следующее лето.
Пара тайно обручилась во время романтической поездки в Марокко.
«Мы всегда знали, что будем вместе», – признаются влюблённые в СМИ.
Ранее полузащитник более десяти лет состоял в отношениях с Камилой Холмс, от которой у него двое детей.
В 2022-м он начал роман с Тини, расстался из-за расстояния, но позже снова сошелся.
Этим летом Де Пауль перешел в аренду в «Интер Майами», чтобы быть ближе к возлюбленной.
