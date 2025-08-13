Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
13 августа 2025, 22:21 |
Довбик близок к переходу в АПЛ. За него дают большие деньги

На украинца нацелился «Лидс»

Довбик близок к переходу в АПЛ. За него дают большие деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.

По информации авторитетного издания La Gazzetta dello Sport, «Лидс Юнайтед», который вышел в АПЛ, серьезно рассматривает трансфер украинца. Клуб готов предложить за Довбика 37,11 миллиона евро, что превышает даже сумму, за которую «Рома» заплатила «Жироне» прошлым летом.

В прошлом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

Рома Рим трансферы Лидс Артем Довбик трансферы АПЛ трансферы Серии A
Дмитрий Олейник Источник: La Gazzetta dello Sport
