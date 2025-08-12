Лига чемпионов12 августа 2025, 20:09 | Обновлено 12 августа 2025, 20:17
1914
2
ВИДЕО. Пожар в защите. Динамо пропустило быстрый гол от Пафоса
Мислав Оршич забил гол для команды из Кипра уже на 2-й минуте матча
12 августа 2025, 20:09 | Обновлено 12 августа 2025, 20:17
1914
2
Киевское Динамо проводит ответный матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26.
12 августа в 20:00 в кипрском Лимасоле встречаются Пафос из Кипра и Динамо Киев.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Первая игра неделей ранее в польском Люблине завершилась поражением киевского клуба (0:1).
После пожара в защите Динамо пропустило быстрый гол от Пафоса. Мислав Оршич забил гол для команды из Кипра уже на 2-й минуте матча.
ГОЛ! 0:1. Мислав Оршич, 2 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 августа 2025, 00:55 4
Агрессор активно проводит контрольные матчи
Бокс | 12 августа 2025, 09:12 11
Дэн Рафаэль считает, что Александр должен провести бой с Паркером
Футбол | 12.08.2025, 00:03
Футбол | 12.08.2025, 20:01
Футбол | 12.08.2025, 16:56
Популярные новости
11.08.2025, 07:16 3
11.08.2025, 00:20 1
12.08.2025, 08:42
12.08.2025, 11:01 130
11.08.2025, 08:20 2
11.08.2025, 09:12 2
11.08.2025, 04:36 2
10.08.2025, 23:08 21
бо пропустили тільки один...