Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Пожар в защите. Динамо пропустило быстрый гол от Пафоса
Лига чемпионов
12 августа 2025, 20:09 | Обновлено 12 августа 2025, 20:17
1914
2

ВИДЕО. Пожар в защите. Динамо пропустило быстрый гол от Пафоса

Мислав Оршич забил гол для команды из Кипра уже на 2-й минуте матча

2+2

Киевское Динамо проводит ответный матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26.

12 августа в 20:00 в кипрском Лимасоле встречаются Пафос из Кипра и Динамо Киев.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Первая игра неделей ранее в польском Люблине завершилась поражением киевского клуба (0:1).

После пожара в защите Динамо пропустило быстрый гол от Пафоса. Мислав Оршич забил гол для команды из Кипра уже на 2-й минуте матча.

ГОЛ! 0:1. Мислав Оршич, 2 мин

По теме:
Пафос – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФОТО. Динамо провело разминку перед игрой с Пафосом в квалификации ЛЧ
ФОТО. Динамо прибыло на стадион на игру квалификации ЛЧ с Пафосом
Динамо Киев Пафос Лига чемпионов Пафос - Динамо видео голов и обзор Мислав Оршич
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Сообщить об ошибке

dnicka
ДЮСШ ДИНАМО....
Ответить
0
Burevestnik
нічого страшного ще нема,
бо пропустили тільки один...
Ответить
0
