Легенда Челси стал амбассадором приложения для футбольных прогнозов
Джон Терри будет делиться прогнозами и участвовать в разработке продукта
Бывший капитан сборной Англии и «Челси» Джон Терри стал инвестором и амбассадором приложения для прогнозирования матчей Lebom перед стартом сезона Премьер-лиги 2025/26.
Lebom предлагает пользователям создавать частные лиги, прогнозировать результаты и соревноваться в формате P2P с низкими ставками и упором на сообщество. Терри будет участвовать в разработке продукта и еженедельно делиться прогнозами на матчи сезона.
С момента запуска в 2021 году приложение привлекло 65 000 активных игроков. CEO Lebom Крис Рикеттс выразил уверенность, что участие Терри поможет бренду расти и укреплять ответственную модель ставок.
