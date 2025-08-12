Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
12 августа 2025, 17:22
Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати

Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

12 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 31) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В третьем раунде украинка сыграет против второй ракетки мира Коко Гауфф (США). Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 22:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет пятая встреча соперниц. Счет 3:1 в пользу Коко.

Победительница противостояния в 1/8 финала поборется либо против Алены Остапенко, либо против Лючии Бронцетти.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Прогноз, анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Цинциннати на 12 августа
Радукану проиграла Соболенко в матче-триллере 1/16 финала в Цинциннати
Даяна Ястремская Коко Гауфф WTA Цинциннати смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
