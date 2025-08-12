Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 31) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В третьем раунде украинка сыграет против второй ракетки мира Коко Гауфф (США). Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 22:00 по Киеву.

Это будет пятая встреча соперниц. Счет 3:1 в пользу Коко.

Победительница противостояния в 1/8 финала поборется либо против Алены Остапенко, либо против Лючии Бронцетти.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА