Англия12 августа 2025, 16:45 | Обновлено 12 августа 2025, 17:14
Кто совершил больше всего голевых действий в предсезонных матчах АПЛ?
Рекордсменами лета стали сразу четыре игрока
На этой неделе состоятся первые матчи нового сезона АПЛ.
Transfermarkt опубликовал самых результативных игроков чемпионата в матчах межсезонья (гол + пас).
Олли Уоткинс, Жан-Филипп Матета, Гарри Уилсон и Дарвин Нуньес стали рекордсменами лета, забив по 5 голов и отдав по 1 ассисту.
Наибольшее количество результативных действий игроков АПЛ в предсезонных матчах
- 6 (5+1) – Олли Уоткинс (Астон Вилла)
- 6 (5+1) – Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас)
- 6 (5+1) – Гарри Уилсон (Фулхэм)
- 6 (5+1) – Дарвин Нуньес (Ливерпуль)
- 5 (4+1) – Коди Гакпо (Ливерпуль)
- 5 (3+2) – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
- 5 (3+2) – Рио Нгумоа (Ливерпуль)
- 5 (2+3) – Ясин Аяри (Брайтон)
- 5 (2+3) – Дониэлл Мален (Астон Вилла)
- 4 (4+0) – Дэнни Уэлбек (Брайтон)
These players have been in red-hot form in pre-season - will they be able to carry it into the Premier League season? 🤔 pic.twitter.com/lF4Wa1eyeH— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) August 12, 2025
