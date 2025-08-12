Кто совершил больше всего голевых действий в предсезонных матчах АПЛ?

На этой неделе состоятся первые матчи нового сезона АПЛ.

Transfermarkt опубликовал самых результативных игроков чемпионата в матчах межсезонья (гол + пас).

Олли Уоткинс, Жан-Филипп Матета, Гарри Уилсон и Дарвин Нуньес стали рекордсменами лета, забив по 5 голов и отдав по 1 ассисту.

Наибольшее количество результативных действий игроков АПЛ в предсезонных матчах

6 (5+1) – Олли Уоткинс (Астон Вилла)

6 (5+1) – Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас)

6 (5+1) – Гарри Уилсон (Фулхэм)

6 (5+1) – Дарвин Нуньес (Ливерпуль)

5 (4+1) – Коди Гакпо (Ливерпуль)

5 (3+2) – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)

5 (3+2) – Рио Нгумоа (Ливерпуль)

5 (2+3) – Ясин Аяри (Брайтон)

5 (2+3) – Дониэлл Мален (Астон Вилла)

4 (4+0) – Дэнни Уэлбек (Брайтон)