Топ-менеджер пояснил, почему ушел из Зари. Он возглавлял команду в УПЛ

Украинский специалист Юрий Коваль, работавший спортивным директором луганской «Зари», объявил об уходе из клуба, мотивировал свое решение семейными обстоятельствами.

«Складываются так обстоятельства, что нужно быть дома, в Александрии, помогать жене. Чувства смешанные, решение непростое. Заря всегда в моем сердце. Я просто не представляю другую эмблему на футболке. Я много команд тренировал, но Заря – это самый удачный этап карьеры. Благодарю президента клуба, руководство команды, болельщиков за доверие, за то, что вновь почувствовал драйв тренерской работы, эмоции от еврокубковых матчей.

Сейчас очень хороший тренерский штаб как в первой команде, так и во второй, поэтому уверен, что все будет хорошо», – заявил Коваль.

В сезоне 2024/25 Коваль даже успел поработать исполняющим обязанности главного тренера луганского клуба. Сейчас Зорю возглавляет Виктор Скрипник, сменивший в должности главного тренера Младена Бартуловича.

