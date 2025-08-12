12 августа на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) состоятся матчи третьего раунда в нижней части сетки одиночного разряда, а также начнутся поединки второго круга в парном.

Во вторник из представительниц Украины сыграет только Даяна Ястремская. За выход в 1/8 финала украинка поборется против второй ракетки мира Коко Гауфф.

Из украинских теннисисток в Цинциннати выступления продолжает также Людмила Киченок. Она свой поединок 1/8 финала парного разряда проведет 13 числа.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Цинциннати на 12 августа

WTA 1000 Цинциннати. Одиночный разряд, 1/16 финала

Центральный корт. 1-й запуск (не ранее 22:00)

Даяна Ястремская [32] – Коко Гауфф [2]