Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Цинциннати на 12 августа
Во вторник из украинок на американском тысячнике сыграет только Даяна Ястремская
12 августа на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) состоятся матчи третьего раунда в нижней части сетки одиночного разряда, а также начнутся поединки второго круга в парном.
Во вторник из представительниц Украины сыграет только Даяна Ястремская. За выход в 1/8 финала украинка поборется против второй ракетки мира Коко Гауфф.
Из украинских теннисисток в Цинциннати выступления продолжает также Людмила Киченок. Она свой поединок 1/8 финала парного разряда проведет 13 числа.
WTA 1000 Цинциннати. Одиночный разряд, 1/16 финала
Центральный корт. 1-й запуск (не ранее 22:00)
Даяна Ястремская [32] – Коко Гауфф [2]
