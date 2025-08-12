Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
12 августа 2025, 16:17 | Обновлено 12 августа 2025, 16:27
У Зинченко два варианта. Игрок сборной Украины решает, что делать

Александр готов остаться в Арсенале и уйти через год

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

По информации The Athletic, украинец Александр Зинченко думает над тем, чтобы остаться в Арсенале и отработать последний год контракта в лондонской команде.

Это альтернативный вариант возможной продаже.

Несмотря на то, что у игрока, скорее всего, будет минимальное количество времени на поле, Зинченко и его семье комфортно в Лондоне и покидать столицу им не хочется.

Кроме того, у Зинченко еще со времен в Манчестер Сити сложились уважительные отношения с тренером Микелем Артетой.

Несмотря на варианты в Италии и Турции, футболист раздумывает над тем, чтобы остаться в Арсенале и уже через год свободным агентом выбирать себе новую команду.

При этом Арсенал хочет продать игрока, чтобы разгрузить платежную ведомость и заработать на трансфере.

Источник: The Athletic
Комментарии
