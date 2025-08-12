У Зинченко два варианта. Игрок сборной Украины решает, что делать
Александр готов остаться в Арсенале и уйти через год
По информации The Athletic, украинец Александр Зинченко думает над тем, чтобы остаться в Арсенале и отработать последний год контракта в лондонской команде.
Это альтернативный вариант возможной продаже.
Несмотря на то, что у игрока, скорее всего, будет минимальное количество времени на поле, Зинченко и его семье комфортно в Лондоне и покидать столицу им не хочется.
Кроме того, у Зинченко еще со времен в Манчестер Сити сложились уважительные отношения с тренером Микелем Артетой.
Несмотря на варианты в Италии и Турции, футболист раздумывает над тем, чтобы остаться в Арсенале и уже через год свободным агентом выбирать себе новую команду.
При этом Арсенал хочет продать игрока, чтобы разгрузить платежную ведомость и заработать на трансфере.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч начнется 12 августа в 20:00 по Киеву
Мозес – о Флойде Мейвезре