Экс-игрок сборной Украины: «Динамо не подведет. Верю в киевлян»

Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Дирявка эксклюзивно для Sport.ua рассказал чего ожидает от сегодняшнего ответного матча квалификации Лиги чемпионов между кипрским «Пафосом» и украинским грандом «Динамо».

«На первый взгляд, у футболистов «Пафоса» есть определенные преимущества: влажный климат к которому они привыкли, контратакующий стиль, который им может пригодиться, когда динамовцы большими силами пойдут вперед, чтобы отыграться. Но футбол стал очень непредсказуемым, сейчас уже не нужно обращать внимание на то, из какой страны соперник, потому что все научились играть. И часто на первый план выходит мотивация, особенно в ключевые моменты. Именно в такой сложной ситуации и оказалось наше «Динамо» после поражения в Люблине. Надо не только обязательно забивать, но и не пропустить, иначе фиаско не удастся избежать. Однако и у киевлян есть свои «козыри», прежде всего, мобильность.

По-моему, динамовцам нужно приложить максимум усилий, чтобы забить быстрый гол. Тогда полдела будет сделано. Если это не удастся сделать, то придется склонять чаши весов на свою сторону за счет интенсивности, давления, умелой подборам, разнообразия в поисках свободных зон во владениях хозяев. Верю, что это им будет по силам. Помнится, когда динамовцам в квалификации Лиги чемпионов достался «Пафос», то эксперты считали шансы киевлян на выход в следующий раунд значительно выше. После Люблина появилось напряжение, но, думаю, что в Лимасоле подопечные Александра Шовковского не подведут».