Сколько Борнмут заработал на продаже защитников в летнее трансферное окно?
«Вишни» продали почти всех защитников из стартового состава прошлого сезона
Совсем недавно украинец Илья Забарный официально стал игроком «ПСЖ». «Борнмут» заработал на этом трансфере 63 миллиона евро.
После этого перехода англичанин Адам Смит остался единственным игроком «вишен» из защитной линии стартового состава сезона 2024/25 (Забарный – «ПСЖ», Милош Керкез – «Ливерпуль», Дин Хейсен – «Реал Мадрид», Кепа Аррисабалага – «Челси»).
В целом «Борнмут» этим летом заработал на продаже игроков защиты 177 млн евро.
Защитники, покинувшие Борнмут летом 2025 года
- Илья Забарный (ПСЖ) – 63 млн
- Дин Хейсен (Реал Мадрид) – 62,5 млн
- Милош Керкез (Ливерпуль) – 46,9 млн
- Марк Траверс (Эвертон) – 4,6 млн
- Нето (Ботафого) – свободный агент
- Макс Ааронс (Рейнджерс) – аренда
- Кепа Аррисабалага (Челси) – конец аренды
After a historic Premier League season, Bournemouth’s back line has been torn apart… pic.twitter.com/fDkXJ947gS— Sports Illustrated FC (@SI_FootballClub) August 8, 2025
