12 августа 2025 года французский «Пари Сен-Жермен» официально объявил о трансфере украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного.

Сразу после объявления о подписании «ПСЖ» опубликовал подборку фотографий 22-летнего футболиста в клубном офисе и в домашней форме парижан, которая выглядит несколько похожей на вышиванку.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

ФОТО. Ему идет форма. Илья Забарный стал игроком ПСЖ