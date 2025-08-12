Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Ему идет форма. Илья Забарный стал игроком ПСЖ
Франция
12 августа 2025, 11:49 |
347
2

ФОТО. Ему идет форма. Илья Забарный стал игроком ПСЖ

Украинец подписал 5-летний контракт с парижанами

12 августа 2025, 11:49 |
347
2
ФОТО. Ему идет форма. Илья Забарный стал игроком ПСЖ
ФК ПСЖ. Илья Забарный

12 августа 2025 года французский «Пари Сен-Жермен» официально объявил о трансфере украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного.

Сразу после объявления о подписании «ПСЖ» опубликовал подборку фотографий 22-летнего футболиста в клубном офисе и в домашней форме парижан, которая выглядит несколько похожей на вышиванку.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

ФОТО. Ему идет форма. Илья Забарный стал игроком ПСЖ

По теме:
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Забарный впервые прокомментировал переход в ПСЖ. Сделал громкое заявление
Забарный – в топ-10 самых дорогих трансферов ПСЖ. И рекорд на своей позиции
трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пафос – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 12 августа 2025, 07:15 55
Пафос – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Пафос – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Игра без лишнего пафоса покажет, где актуальное место команды Шовковского в Европе

Президент ПСЖ объяснил, почему клуб подписал Забарного
Футбол | 12 августа 2025, 11:21 0
Президент ПСЖ объяснил, почему клуб подписал Забарного
Президент ПСЖ объяснил, почему клуб подписал Забарного

Нассер Аль-Хелаифи считает, что Илья внесет долгосрочный вклад

Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Бокс | 12.08.2025, 09:12
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Бокс | 11.08.2025, 19:48
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
Футбол | 11.08.2025, 15:27
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
contr
Сафонова  взасос
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»
РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»
11.08.2025, 00:20
Футбол
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
11.08.2025, 05:48 1
Бокс
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
11.08.2025, 09:12 2
Бокс
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
11.08.2025, 14:41 4
Футбол
Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
10.08.2025, 21:29 2
Теннис
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
11.08.2025, 04:36 2
Бокс
Луис Энрике уже определился. Сыграет ли Забарный в старте ПСЖ за Суперкубок
Луис Энрике уже определился. Сыграет ли Забарный в старте ПСЖ за Суперкубок
11.08.2025, 00:25
Футбол
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
11.08.2025, 08:20 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем