Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Забарный попрощался с Борнмутом: «Это история. Это воспоминание»
Англия
12 августа 2025, 10:39 |
2112
2

ФОТО. Забарный попрощался с Борнмутом: «Это история. Это воспоминание»

Илья обратился к фанатам через Instagram

12 августа 2025, 10:39 |
2112
2
ФОТО. Забарный попрощался с Борнмутом: «Это история. Это воспоминание»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник национальной сборной Украины Илья Забарный попрощался с «Борнмутом», опубликовав прощальное сообщение на своей странице в Instagram.

«Это было изменившее меня путешествие – путь, полный вызовов, побед, поражений, веры и безграничной преданности. Я встретил невероятно искренних, замечательных людей – людей, ставших больше, чем просто командой. Мы прошли этот путь вместе, и это самая большая ценность из всех.

Я благодарен всем, кто был рядом со мной в самые яркие и самые темные моменты. Это не просто опыт. Это история. Это воспоминание. И я рад, что имел честь пройти его с вами. Я благодарен всем, кто был рядом, за вашу веру, поддержку, честность, дружбу и профессионализм.

Особая благодарность руководству клуба за вашу поддержку, доверие и возможность роста. При создании условий, в которых команда могла работать, развиваться и добиваться результатов. Всем персоналом благодарю за невероятную доброту, заботу и уважение в каждой ситуации. Ваше тепло делало каждый день здесь лучше и ярче.

Наших болельщиков благодарю за вашу любовь и непоколебимую поддержку – как на поле, так и вне его. Ваши голоса, энергия и песня, которую вы создали и спели для меня, останутся со мной навсегда.

И хотя этот раздел подошел к концу, мои пожелания семье Борнмута безграничны. Пусть вам будет удача во всем, что задумали. Пусть в вашем сердце будет любовь, в ваших мыслях – ясность, а в глазах – огонь», – написал Илья.

Ранее сообщалось, что Динамо заработает на переходе Забарного в ПСЖ меньшую сумму, чем ожидалось.

По теме:
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
ФОТО. Ему идет форма. Илья Забарный стал игроком ПСЖ
Забарный впервые прокомментировал переход в ПСЖ. Сделал громкое заявление
Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Илья Забарный трансферы трансферы АПЛ
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футбол | 12 августа 2025, 11:26 0
Динамо отреагировало на трансфер Забарного в ПСЖ: «Новый этап»

Илья Забарный перебрался в чемпионат Франции

Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура. Динамо и Колос – на вершине
Футбол | 12 августа 2025, 06:23 12
Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура. Динамо и Колос – на вершине
Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура. Динамо и Колос – на вершине

По 4 очка набрали 4 команды: Заря, ЛНЗ, Шахтер и Оболонь

Евгений ХАЧЕРИДИ: «Спросите лучше Суркиса, почему я не там»
Футбол | 11.08.2025, 20:06
Евгений ХАЧЕРИДИ: «Спросите лучше Суркиса, почему я не там»
Евгений ХАЧЕРИДИ: «Спросите лучше Суркиса, почему я не там»
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Футбол | 12.08.2025, 05:44
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Бокс | 12.08.2025, 08:42
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Муґунот Уух
Гарно написано...
Не те, що Довбик свого часу: так прощався з Жироною, що вболівальники образились
Ответить
+2
Andrew заDOOMчивый
Скромный парень и трудолюбивый, без всяких постов,как у Зинченко.
Такие клубы покупают талантливых игроков.
Ответить
+2
Популярные новости
17-летняя в Цинциннати с баранкой разгромила 23-ю ракетку и ждет Свитолину
17-летняя в Цинциннати с баранкой разгромила 23-ю ракетку и ждет Свитолину
11.08.2025, 01:10 1
Теннис
Луис Энрике уже определился. Сыграет ли Забарный в старте ПСЖ за Суперкубок
Луис Энрике уже определился. Сыграет ли Забарный в старте ПСЖ за Суперкубок
11.08.2025, 00:25
Футбол
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
11.08.2025, 06:08
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
11.08.2025, 06:23 20
Футбол
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
11.08.2025, 13:24 18
Футбол
Юлия Левченко выиграла чемпионат Украины в прыжках в высоту
Юлия Левченко выиграла чемпионат Украины в прыжках в высоту
10.08.2025, 23:23
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
11.08.2025, 15:27 7
Футбол
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
11.08.2025, 19:48 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем