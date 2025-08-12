ФОТО. Забарный попрощался с Борнмутом: «Это история. Это воспоминание»

Защитник национальной сборной Украины Илья Забарный попрощался с «Борнмутом», опубликовав прощальное сообщение на своей странице в Instagram.

«Это было изменившее меня путешествие – путь, полный вызовов, побед, поражений, веры и безграничной преданности. Я встретил невероятно искренних, замечательных людей – людей, ставших больше, чем просто командой. Мы прошли этот путь вместе, и это самая большая ценность из всех.

Я благодарен всем, кто был рядом со мной в самые яркие и самые темные моменты. Это не просто опыт. Это история. Это воспоминание. И я рад, что имел честь пройти его с вами. Я благодарен всем, кто был рядом, за вашу веру, поддержку, честность, дружбу и профессионализм.

Особая благодарность руководству клуба за вашу поддержку, доверие и возможность роста. При создании условий, в которых команда могла работать, развиваться и добиваться результатов. Всем персоналом благодарю за невероятную доброту, заботу и уважение в каждой ситуации. Ваше тепло делало каждый день здесь лучше и ярче.

Наших болельщиков благодарю за вашу любовь и непоколебимую поддержку – как на поле, так и вне его. Ваши голоса, энергия и песня, которую вы создали и спели для меня, останутся со мной навсегда.

И хотя этот раздел подошел к концу, мои пожелания семье Борнмута безграничны. Пусть вам будет удача во всем, что задумали. Пусть в вашем сердце будет любовь, в ваших мыслях – ясность, а в глазах – огонь», – написал Илья.

Ранее сообщалось, что Динамо заработает на переходе Забарного в ПСЖ меньшую сумму, чем ожидалось.