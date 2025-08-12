Украинский тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал матч второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором его подопечные добыли победу со счетом 2:1 над «Кудровкой»:

– Очень тяжелая неделя была для нас. Большое спасибо ребятам, которые преодолели в себе это волнение. Команда настраивалась на победу, какой бы сложной она ни была для нас. Вы видели, как было тяжело. Эта победа – в память о нашем друге, который на прошлой неделе еще был с нами, в память о Владимире Белоцерковце.

Хочу сделать комплимент «Кудровке». Они играют в футбол. Мы со своей задачей справились. Надеюсь, дальше будет легче.

– В первом тайме вы переигрывали соперника. Что произошло во второй половине?

– Вратарь выбил мяч, соперник вышел один на один и забил. Комплимент нашей команде за то, что мы вернулись в игру. Очень хотели победить. Давление результата, давление соперника, психологическое давление, наверное, все это сказывалось.

Была просьба к ребятам проявить свои качества, потому что знаю, как мы пережили эту неделю, как это больно...

Мы слышим крики болельщиков – «мужики». Это помогает.

Ранее «Заря» одолели «Кудровку» в Киеве.