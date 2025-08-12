Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор СКРИПНИК: «Эта победа – в память о Белоцерковце»
Украина. Премьер лига
12 августа 2025, 01:52 |
104
0

Виктор СКРИПНИК: «Эта победа – в память о Белоцерковце»

Украинский специалист прокомментировал матч второго тура УПЛ

12 августа 2025, 01:52 |
104
0
Виктор СКРИПНИК: «Эта победа – в память о Белоцерковце»
ФК Заря. Виктор Скрипник

Украинский тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал матч второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором его подопечные добыли победу со счетом 2:1 над «Кудровкой»:

– Очень тяжелая неделя была для нас. Большое спасибо ребятам, которые преодолели в себе это волнение. Команда настраивалась на победу, какой бы сложной она ни была для нас. Вы видели, как было тяжело. Эта победа – в память о нашем друге, который на прошлой неделе еще был с нами, в память о Владимире Белоцерковце.

Хочу сделать комплимент «Кудровке». Они играют в футбол. Мы со своей задачей справились. Надеюсь, дальше будет легче.

В первом тайме вы переигрывали соперника. Что произошло во второй половине?

– Вратарь выбил мяч, соперник вышел один на один и забил. Комплимент нашей команде за то, что мы вернулись в игру. Очень хотели победить. Давление результата, давление соперника, психологическое давление, наверное, все это сказывалось.

Была просьба к ребятам проявить свои качества, потому что знаю, как мы пережили эту неделю, как это больно...

Мы слышим крики болельщиков – «мужики». Это помогает.

Ранее «Заря» одолели «Кудровку» в Киеве.

По теме:
Источник: Карпаты получают процент за каждый трансфер Руха
Низкий уровень судейства. Ступар проанализировал момент в матче Черноморца
Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура. Динамо и Колос – на вершине
Виктор Скрипник Кудровка Заря - Кудровка Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Владимир Белоцерковец
Даниил Кирияка Источник: ФК Заря Луганск
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Бокс | 11 августа 2025, 08:44 1
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге

WBC включила британца в свой рейтинг

Порту отгрузил 3 мяча супернику на старте чемпионата Португалии
Футбол | 12 августа 2025, 01:12 1
Порту отгрузил 3 мяча супернику на старте чемпионата Португалии
Порту отгрузил 3 мяча супернику на старте чемпионата Португалии

Вечером 11 августа состоялись два матча 1-го тура

ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
Футбол | 11.08.2025, 15:27
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
Динамо заработает на переходе Забарного в ПСЖ меньшую сумму, чем ожидалось
Футбол | 11.08.2025, 22:30
Динамо заработает на переходе Забарного в ПСЖ меньшую сумму, чем ожидалось
Динамо заработает на переходе Забарного в ПСЖ меньшую сумму, чем ожидалось
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Бокс | 11.08.2025, 09:12
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
11.08.2025, 06:23 21
Футбол
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
11.08.2025, 07:16 3
Футбол
Зинченко близок к трансферу в именитый клуб. Была проведена встреча
Зинченко близок к трансферу в именитый клуб. Была проведена встреча
10.08.2025, 21:07 6
Футбол
ФОТО. Забарный вместе с женой заселился в парижский отель
ФОТО. Забарный вместе с женой заселился в парижский отель
11.08.2025, 05:42 1
Футбол
17-летняя в Цинциннати с баранкой разгромила 23-ю ракетку и ждет Свитолину
17-летняя в Цинциннати с баранкой разгромила 23-ю ракетку и ждет Свитолину
11.08.2025, 01:10 1
Теннис
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
11.08.2025, 05:48 1
Бокс
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
10.08.2025, 07:21 22
Футбол
Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
10.08.2025, 21:29 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем