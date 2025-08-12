Англия12 августа 2025, 23:46 |
725
0
Арсенал получил официальное предложение по Зинченко. Известна сумма
Футболиста хочет купить «Фенербахче»
Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.
По информации турецких СМИ, украинца хочет купить стамбульский клуб «Фенербахче», который уже направил «канонирам» официальное предложение по трансферу в размере 10 миллионов евро.
В прошлом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.
