Арсенал получил официальное предложение по Зинченко. Известна сумма

Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.

По информации турецких СМИ, украинца хочет купить стамбульский клуб «Фенербахче», который уже направил «канонирам» официальное предложение по трансферу в размере 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.