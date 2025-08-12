Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арсенал получил официальное предложение по Зинченко. Известна сумма
Англия
12 августа 2025, 23:46
Арсенал получил официальное предложение по Зинченко. Известна сумма

Футболиста хочет купить «Фенербахче»

Арсенал получил официальное предложение по Зинченко. Известна сумма
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.

По информации турецких СМИ, украинца хочет купить стамбульский клуб «Фенербахче», который уже направил «канонирам» официальное предложение по трансферу в размере 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.

Фенербахче трансферы Арсенал Лондон чемпионат Турции по футболу Александр Зинченко трансферы АПЛ
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
